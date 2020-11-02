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Онлайн регистрация ФЛП - по какому адресу ставят на налоговый учет

Онлайн регистрация ФЛП - по какому адресу ставят на налоговый учет

В случае, когда ФЛП производит государственную онлайн-регистрацию, необходимо указывать местонахождение, которое указывается в ЕГР.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Как отмечается, налогоплательщик – физическое лицо обязан определить свой налоговый адрес. Налоговым адресом налогоплательщика – физического лица определяется место его проживания, по которому физлицо ставят на учет в качестве налогоплательщика в контролирующем органе.

Налогоплательщик – физическое лицо может иметь одновременно не более одного налогового адреса.

Постановка на учет ФЛП в контролирующих органах производится по налоговому адресу на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, предоставленных государственным регистратором.

Как закрыть ФЛП? 💼

В ЕГР содержатся, в частности, сведения о местонахождении ФЛП (адрес места жительства, по которому осуществляется связь с ФЛП).

Сведения, содержащиеся в ЕГР, контролирующие органы получают в порядке информационного взаимодействия между ЕГР и информационными системами контролирующего органа.

Справка Finance.ua:

  • Государственная налоговая служба Украины активизировала работу по снятию с учета физических лиц – предпринимателей, прекративших предпринимательскую деятельность.
  • Государственная налоговая служба ввела ряд электронных сервисов, которые размещены в «Электронном кабинете». С помощью него налогоплательщики – физические лица имеют возможность просмотра данных, в частности, о состоянии расчетов с бюджетом и проведение уплаты налогов, сборов, платежей и единого взноса.
  • В Украине на сегодня более 50% людей открыли ФЛП онлайн: в прошлом году эта цифра составляла 4-6%.

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По материалам Finance.UA
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