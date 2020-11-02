Онлайн регистрация ФЛП - по какому адресу ставят на налоговый учет

В случае, когда ФЛП производит государственную онлайн-регистрацию, необходимо указывать местонахождение, которое указывается в ЕГР.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Как отмечается, налогоплательщик – физическое лицо обязан определить свой налоговый адрес. Налоговым адресом налогоплательщика – физического лица определяется место его проживания, по которому физлицо ставят на учет в качестве налогоплательщика в контролирующем органе.
Налогоплательщик – физическое лицо может иметь одновременно не более одного налогового адреса.
Постановка на учет ФЛП в контролирующих органах производится по налоговому адресу на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, предоставленных государственным регистратором.
В ЕГР содержатся, в частности, сведения о местонахождении ФЛП (адрес места жительства, по которому осуществляется связь с ФЛП).
Сведения, содержащиеся в ЕГР, контролирующие органы получают в порядке информационного взаимодействия между ЕГР и информационными системами контролирующего органа.
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