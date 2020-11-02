Ответственность потребителя за долги по коммуналке: когда начисляется пеня

Поставка воды, газа, тепла, содержание дома, вывоз мусора и т.д. – все эти жилищно-коммунальные услуги поставщик обязан предоставлять своевременно и регулярно.
Об этом сообщает Минюст.
Если потребитель вовремя не платит за потребленные коммунальные услуги, предприятие – поставщик услуги может начать начислять пеню:
Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, что подтверждено должным образом.
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