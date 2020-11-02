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Ответственность потребителя за долги по коммуналке: когда начисляется пеня

Ответственность потребителя за долги по коммуналке: когда начисляется пеня

Поставка воды, газа, тепла, содержание дома, вывоз мусора и т.д. – все эти жилищно-коммунальные услуги поставщик обязан предоставлять своевременно и регулярно.

Об этом сообщает Минюст.

Если потребитель вовремя не платит за потребленные коммунальные услуги, предприятие – поставщик услуги может начать начислять пеню:

  • В случае несвоевременного проведения платежей за услуги ЖКХ потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки.
  • Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.
  • Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

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Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, что подтверждено должным образом.

Справка Finance.ua:

  • В Раде придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку. В Украине долг населения за коммунальные услуги перевалил за 29 миллиардов гривен, и это еще без учета неуплат за электричество и газ. Поэтому депутаты придумали законопроект, который призван бороться с должниками. Совсем скоро у должников по зарплате могут начать списывать 25% на выплату задолженности, или арестуют имущество.

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По материалам Finance.UA
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