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«Метро на Троещину»: какие из 22 станций новой ветки киевского метрополитена построят первыми

«Метро на Троещину»: какие из 22 станций новой ветки киевского метрополитена построят первыми

На четвертой линии киевского метрополитена, известной среди киевлян как легендарное «метро на Троещину», будет 22 станции. Подольско-Вигуровская линия будет проходить от жилого массива Троещина до Кольцевой дороги. Ее протяженность составит 31 км.

“Возвести одновременно линию метрополитена такой протяженности и с таким количеством станций в наших реалиях практически невозможно. Поэтому строительство и запуск ПВЛ предполагается по отдельным пусковым комплексам”, – сообщают в коммунальной организации «Институт Генерального плана города Киева».

В течение 5-7 лет предполагается запустить первый пусковой комплекс, который будет состоять из 5 станций (Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская и Глубочицкая).

На этап 20 лет (до 2040 года) дополнительно к первому пусковому комплексу предполагается возвести 13,8 км линии движения метрополитена и обустроить 12 станций (М. Цветаевой, Н. Закревского, С. Лифаря, Т. Драйзера, В. Маяковского, Бульвар Перова, С. Стальского, Братиславская, Затока Десенка, Площадь Победы, Южный Вокзал, Соломенская площадь).

К концу 2040 на линии будет насчитываться 17 станций, а протяженность линии составит 21 км.

На перспективу (этап 40-50 лет) предполагается обустроить пять станций (Чоколовская, Аэропорт «Киев», Кольцевая дорога на правом берегу и Академика Курчатова, ул. Киото на левом берегу), а протяженность Подольско-Вигуровской линии на перспективу увеличится на 10 км.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщал глава КО «Киевгенплан» Сергей Броневицкий, первая очередь строительства составит пять станций – от Лукьяновской до первой станции Радужной, что на левом берегу Днепра.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что строительство метро на Троещину начнется вскоре после сдачи в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста.
  • Строители начали устанавливать три крупные металлоконструкции Подольско-Воскресенского мостового перехода, которые станут основой перегона моста от улицы Набережно-Крещатицкой.
По материалам Вечірній Київ
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