Аналитики перечислили самые популярные авто представительского класса

По результатам первого полугодия продажи лишь трех моделей из десятки самых популярных среди представительских авто преодолели отметку продаж в 100 тыс. экземпляров.

Об этом сообщает Auto.ria со ссылкой на данные аналитического агентства Focus2move.

Тройку лидеров сформировали модели брендов немецкого автопрома, а весь топ-10 выглядит таким образом:

Mercedes-Benz E-Class –149,79 тыс. ед.

BMW 5 Series – 138,03 тыс. ед.

5 Series – 138,03 тыс. ед. Audi A6 – 112,88 тыс. ед.

Hyundai Grandeur – 77,61 тыс. ед.

Skoda Superb – 32,55 тыс. ед.

Genesis G80 – 24,97 тыс. ед.

BMW 7 Series – 23,26 тыс. ед.

7 Series – 23,26 тыс. ед. Dongfeng Aeolus – 19,02 тыс. ед.

Peugeot 508 – 18,99 тыс. ед.

Volvo S90 – 16,06 тыс. ед.

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Пятерка лидеров с прошлого года не изменилась. Первое место по продажам удерживает Mercedes-Benz E-Class, обновленную версию которого представили в начале года, а в Украине авто появилось осенью. Также на эту модель приходится 19% от всех сделок в сегменте.