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Аналитики перечислили самые популярные авто представительского класса

Аналитики перечислили самые популярные авто представительского класса

По результатам первого полугодия продажи лишь трех моделей из десятки самых популярных среди представительских авто преодолели отметку продаж в 100 тыс. экземпляров.

Об этом сообщает Auto.ria со ссылкой на данные аналитического агентства Focus2move.

Тройку лидеров сформировали модели брендов немецкого автопрома, а весь топ-10 выглядит таким образом:

  • Mercedes-Benz E-Class –149,79 тыс. ед.
  • BMW 5 Series – 138,03 тыс. ед.
  • Audi A6 – 112,88 тыс. ед.
  • Hyundai Grandeur – 77,61 тыс. ед.
  • Skoda Superb – 32,55 тыс. ед.
  • Genesis G80 – 24,97 тыс. ед.
  • BMW 7 Series – 23,26 тыс. ед.
  • Dongfeng Aeolus – 19,02 тыс. ед.
  • Peugeot 508 – 18,99 тыс. ед.
  • Volvo S90 – 16,06 тыс. ед.

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Пятерка лидеров с прошлого года не изменилась. Первое место по продажам удерживает Mercedes-Benz E-Class, обновленную версию которого представили в начале года, а в Украине авто появилось осенью. Также на эту модель приходится 19% от всех сделок в сегменте.

По материалам УБР
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