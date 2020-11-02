Аналитики перечислили самые популярные авто представительского класса

По результатам первого полугодия продажи лишь трех моделей из десятки самых популярных среди представительских авто преодолели отметку продаж в 100 тыс. экземпляров.
Об этом сообщает Auto.ria со ссылкой на данные аналитического агентства Focus2move.
Тройку лидеров сформировали модели брендов немецкого автопрома, а весь топ-10 выглядит таким образом:
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Пятерка лидеров с прошлого года не изменилась. Первое место по продажам удерживает Mercedes-Benz E-Class, обновленную версию которого представили в начале года, а в Украине авто появилось осенью. Также на эту модель приходится 19% от всех сделок в сегменте.
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