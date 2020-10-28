ТОП-10 самых популярных авто для бизнеса на вторичном рынке

В сентябре этого года наибольшей популярностью среди коммерческих автомобилей на вторичном рынке пользовались машины от Renault. Также в тройку лидеров вошли Mercedes-Benz и Volkswagen.

Об этом сообщает Auto.ria.

В сентябре украинцы предпочитали автомобили известных мировых производителей. При этом “бусы” были самым востребованным товаром по сравнению с малыми коммерческими авто, такими как Volkswagen Caddy или Renault Kangoo.

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Речь идет об авто с массой до 3,5 т, следовательно, ими можно управлять с “легковым” водительским удостоверением категории “В”. Также такие машины предусматривают перевозку грузов, то есть это – авто, которые помогают бизнесу.

ТОП-10 самых популярных брендов коммерческих авто в сентябре:

Renault – 1254 ед.

Mercedes-Benz – 1003 ед.

Volkswagen – 842 ед.

Ford – 522 ед.

ГАЗ – 519 ед.

– 519 ед. Opel – 412 ед.

Fiat – 358 ед.

Peugeot – 256 ед.

ЗАЗ – 191 ед.

– 191 ед. Citroen – 171 ед.

ТОП-20 самых популярных моделей:

Mercedes Benz Sprinter – 601 ед.

Renault Master – 595 ед.

ГАЗ Газель 3302 – 413 ед.

Газель 3302 – 413 ед. Renault Kangoo – 368 ед.

Volkswagen Transporter – 326 ед.

Ford Transit – 318 ед.

Renault Trafic – 262 ед.

Volkswagen Caddy – 187 ед.

Mercedes-Benz Vito – 184 ед.

Opel Vivaro – 181 ед.

Volkswagen Crafter – 167 ед.

Opel Movano – 154 ед.

ЗАЗ Таврия Пикап – 133 ед.

Таврия Пикап – 133 ед. Fiat Doblo – 132 ед.

Fiat Ducato – 128 ед.

Volkswagen LT – 114 ед.

Peugeot Partner – 113 ед.

Peugeot Boxer – 80 ед.

Ford Transit Custom – 72 ед.

Citroen Berlingo – 71 ед.

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