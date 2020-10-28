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ТОП-10 самых популярных авто для бизнеса на вторичном рынке

ТОП-10 самых популярных авто для бизнеса на вторичном рынке

В сентябре этого года наибольшей популярностью среди коммерческих автомобилей на вторичном рынке пользовались машины от Renault. Также в тройку лидеров вошли Mercedes-Benz и Volkswagen.

Об этом сообщает Auto.ria.

В сентябре украинцы предпочитали автомобили известных мировых производителей. При этом “бусы” были самым востребованным товаром по сравнению с малыми коммерческими авто, такими как Volkswagen Caddy или Renault Kangoo.

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Речь идет об авто с массой до 3,5 т, следовательно, ими можно управлять с “легковым” водительским удостоверением категории “В”. Также такие машины предусматривают перевозку грузов, то есть это – авто, которые помогают бизнесу.

ТОП-10 самых популярных брендов коммерческих авто в сентябре:

  • Renault – 1254 ед.
  • Mercedes-Benz – 1003 ед.
  • Volkswagen – 842 ед.
  • Ford – 522 ед.
  • ГАЗ – 519 ед.
  • Opel – 412 ед.
  • Fiat – 358 ед.
  • Peugeot – 256 ед.
  • ЗАЗ – 191 ед.
  • Citroen – 171 ед.

ТОП-20 самых популярных моделей:

  • Mercedes Benz Sprinter – 601 ед.
  • Renault Master – 595 ед.
  • ГАЗ Газель 3302 – 413 ед.
  • Renault Kangoo – 368 ед.
  • Volkswagen Transporter – 326 ед.
  • Ford Transit – 318 ед.
  • Renault Trafic – 262 ед.
  • Volkswagen Caddy – 187 ед.
  • Mercedes-Benz Vito – 184 ед.
  • Opel Vivaro – 181 ед.
  • Volkswagen Crafter – 167 ед.
  • Opel Movano – 154 ед.
  • ЗАЗ Таврия Пикап – 133 ед.
  • Fiat Doblo – 132 ед.
  • Fiat Ducato – 128 ед.
  • Volkswagen LT – 114 ед.
  • Peugeot Partner – 113 ед.
  • Peugeot Boxer – 80 ед.
  • Ford Transit Custom – 72 ед.
  • Citroen Berlingo – 71 ед.

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По материалам Finance.UA
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