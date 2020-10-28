ТОП-10 самых популярных авто для бизнеса на вторичном рынке

В сентябре этого года наибольшей популярностью среди коммерческих автомобилей на вторичном рынке пользовались машины от Renault. Также в тройку лидеров вошли Mercedes-Benz и Volkswagen.
Об этом сообщает Auto.ria.
В сентябре украинцы предпочитали автомобили известных мировых производителей. При этом “бусы” были самым востребованным товаром по сравнению с малыми коммерческими авто, такими как Volkswagen Caddy или Renault Kangoo.
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Речь идет об авто с массой до 3,5 т, следовательно, ими можно управлять с “легковым” водительским удостоверением категории “В”. Также такие машины предусматривают перевозку грузов, то есть это – авто, которые помогают бизнесу.
ТОП-10 самых популярных брендов коммерческих авто в сентябре:
ТОП-20 самых популярных моделей:
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