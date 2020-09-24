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Доля подержанных дизельных авто сократилась: самые популярные марки и модели

Доля подержанных дизельных авто сократилась: самые популярные марки и модели

Дизельные легковушки в августе заняли 26,7% вторичного рынка Украины, тогда как в июле их доля составляла 27,3%. Незначительное уменьшение в конце лета может быть связано с постепенным ростом объемов импорта бензиновых авто из США.

Об этом сообщает Auto.ria.

“Доля дизельных легковушек на вторичном рынке Украины в июле составила 27,3%, а в августе несколько уменьшилась – до 26,7%. Чаще прибывали дизели из-за рубежа (29,8%), а во внутренних перепродажах им досталось 25,3% сделок. Незначительное уменьшение этой доли в конце лета вряд ли связано с подорожанием дизтоплива или ростом курса иностранных валют (к которому «подвязана» стоимость запчастей), ведь пропорционально выросли в цене и бензин, и автогаз”, – говорится в сообщении.

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Как отмечается, учитывая объемы торгов электромобилями, нет оснований говорить о тотальном увлечении украинцев экологически-безопасными видами транспорта. Скорее всего, имеем обычные колебания показателей, с постепенным ростом объемов импорта бензиновых авто из США.

ТОП-5 популярных дизельных легковых авто в августе:

  • Volkswagen (5195 шт.);
  • Renault (4113 шт.);
  • Opel (2296 шт.);
  • Mercedes-Benz (2246 шт.);
  • Skoda (2194 шт.);
  • Ford (1732 шт.);
  • BMW (1226 шт.);
  • Peugeot (1185 шт.);
  • Audi (1142 шт.);
  • Hyundai (1051 шт.);
  • другие – 6520 шт.

Аналитики отмечают, «дизельки» покупали разные: кроме лидеров сегмента, таких как Volkswagen Passat, Renault Megane и Skoda Octavia, был спрос и на самые доступные авто типа Renault Kangoo, и на недешевые кроссоверы вроде BMW X5 или Volkswagen Touareg.

Диапазон цен на авто, у которых под капотом дизельный мотор, примерно от $700 за варианты «способен перемещаться своим ходом», до $200 000+ за премиальные внедорожники.

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По материалам Finance.UA
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