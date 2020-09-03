В августе существенно вырос рынок подержанных авто: что покупали украинцы

В августе украинцы зарегистрировали 32,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 35% превысило показатель годичной давности.

Об этом сообщает Укравтопром.

“В результате в отчетном месяце доля подержанных иномарок составила 82% от всех легковых автомобилей, впервые зарегистрированых в Украине”, – говорится в сообщении.

ТОП-5 самых популярных подержанных авто:

Renault Megane. В августе текущего года украинцы зарегистрировали 1926 б/у авто этой модели;

Volkswagen Passat, за месяц на украинские номера перешли 1848 автомобилей;

Skoda Octavia – 1672 растаможенных и зарегистрированных авто;

Volkswagen Golf, владельцами этой модели в августе стали 1526 украинцев;

Ford Focus – 1244 ед.

В целом за восемь месяцев 2020 года украинские номера получили почти 206,5 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что в 4 раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.

Справка Finance.ua:

Существует несколько категорий граждан, которые могут ввезти в Украину легковые транспортные средства без уплаты таможенных платежей.

Министерство внутренних дел ( МВД ) немного упростило процесс ввоза подержанных автомобилей из США .

В течение июля в Украине зарегистрировали свыше 8,3 тыс. новых автомобилей на сумму $260 млн.

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