В августе существенно вырос рынок подержанных авто: что покупали украинцы

В августе украинцы зарегистрировали 32,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 35% превысило показатель годичной давности.
Об этом сообщает Укравтопром.
“В результате в отчетном месяце доля подержанных иномарок составила 82% от всех легковых автомобилей, впервые зарегистрированых в Украине”, – говорится в сообщении.
ТОП-5 самых популярных подержанных авто:
В целом за восемь месяцев 2020 года украинские номера получили почти 206,5 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что в 4 раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.
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