0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 653 0

МВФ отреагировал на скандальное решение Конституционного суда

МВФ отреагировал на скандальное решение Конституционного суда

МВФ считает внедрение в Украине системы подотчетности государственных чиновников путем е-декларирования важным элементом двустороннего взаимодействия и призывает усилить эффективность всех антикоррупционных органов в государстве.

Об этом говорится в ответе представителя МВФ на запрос Укринформа.

Читайте также: Зеленский подготовил законопроект о прекращении полномочий судей КСУ

“Запуск комплексной электронной системы доступа к информации об активах и доходах высокопоставленных лиц в 2016 году был и остается критически важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не нужно отменять”, – отметили в МВФ.

При этом подчеркивается, что важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних лет остается создание эффективной антикоррупционной базы.

“Поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является ключевым фактором для разворачивания более мощного и равного роста, а следовательно, является важным обязательством по программе, поддержанной МВФ”, – отмечается в ответе.

Как подчеркнули в Фонде, “дискуссии по проблемным вопросам продолжаются”.

Справка Finance.ua:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционность еще ряда положений будет изучаться дальше.
  • КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.
  • В Европейском Союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:МВФ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.