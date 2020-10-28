МВФ отреагировал на скандальное решение Конституционного суда

МВФ считает внедрение в Украине системы подотчетности государственных чиновников путем е-декларирования важным элементом двустороннего взаимодействия и призывает усилить эффективность всех антикоррупционных органов в государстве.
Об этом говорится в ответе представителя МВФ на запрос Укринформа.
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“Запуск комплексной электронной системы доступа к информации об активах и доходах высокопоставленных лиц в 2016 году был и остается критически важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не нужно отменять”, – отметили в МВФ.
При этом подчеркивается, что важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних лет остается создание эффективной антикоррупционной базы.
“Поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является ключевым фактором для разворачивания более мощного и равного роста, а следовательно, является важным обязательством по программе, поддержанной МВФ”, – отмечается в ответе.
Как подчеркнули в Фонде, “дискуссии по проблемным вопросам продолжаются”.
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