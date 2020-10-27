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Зеленский подготовил законопроект о прекращении полномочий судей КСУ

Зеленский подготовил законопроект о прекращении полномочий судей КСУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. Он называется “Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству”.

Содержит только две статьи: “Неправосудность решения, принятого в собственных интересах” и “Возобновление конституционного судопроизводства”.

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Первой предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года “ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов”.

Кроме того, инициируется возвращение редакций закона “О предотвращении коррупции” и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

В статье 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения.

Также предписывается начать процедуру отбора новых судей. Новый состав КСУ предлагают избирать в соответствии с “порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины “О Конституционном Суде Украины”. В то же время та же Конституция запрещает таким образом прекращать полномочия судей КСУ. В ней определен четкий перечень оснований для увольнения судьи.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ, по представлению 47 нардепов, не имело надлежащего обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд Украины путем манипуляций прибегнул к принятию этого решения.

“Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдение принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу для национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины”, – говорится в записке.

Справка Finance.ua:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционность еще ряда положений будет изучаться дальше.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В Европейском Союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
  • Из-за этого решения КС Президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября.
По материалам Газета по-Украински
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