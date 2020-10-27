Зеленский подготовил законопроект о прекращении полномочий судей КСУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. Он называется “Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству”.

Содержит только две статьи: “Неправосудность решения, принятого в собственных интересах” и “Возобновление конституционного судопроизводства”.

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Первой предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года “ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов”.

Кроме того, инициируется возвращение редакций закона “О предотвращении коррупции” и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

В статье 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения.

Также предписывается начать процедуру отбора новых судей. Новый состав КСУ предлагают избирать в соответствии с “порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины “О Конституционном Суде Украины”. В то же время та же Конституция запрещает таким образом прекращать полномочия судей КСУ. В ней определен четкий перечень оснований для увольнения судьи.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ, по представлению 47 нардепов, не имело надлежащего обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд Украины путем манипуляций прибегнул к принятию этого решения.

“Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдение принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу для национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины”, – говорится в записке.

Справка Finance.ua:

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционность еще ряда положений будет изучаться дальше.

Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В Европейском Союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.