Киев в "оранжевой зоне": закроют ли столицу до Нового года

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 577 новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Количество инфицированных стремительно увеличивается с каждым днем.

Останется ли столица в “оранжевой зоне” карантина на следующей неделе и не закроют ли город до Нового года?

Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева, считает, что на следующей неделе город останется в “оранжевой зоне”.

“Сегодня все наши усилия направлены на то, чтобы Киев не попал в “красную зону” карантина. А это зависит именно от создания новых коечных мест для приема больных. У Киева есть еще резервы, чтобы до декабря месяца оставаться в “оранжевой зоне”, – поясняет Олег Рубан.

Он отмечает, что второй показатель, по которому определяется зона карантина, – это уровень заболеваемости. В Киеве он постоянно растет и будет возрастать еженедельно на 3-5%.

В “красную зону” мы можем войти, если у нас будет заболеваемость на уровне более 320 случаев на 100 тысяч населения. Такое теоретически возможно только в декабре месяце. По нашим расчетам, коечного фонда нам хватит на весь ноябрь месяц”, – отмечает Олег Рубан.

По словам Олега Рубана, сегодня коечный фонд столицы составляет приблизительно 3200 коек. Заполняемость коечного фонда столицы колеблется от 60 до 70%. Такие показатели наблюдаются уже на протяжении месяца.

Если будет увеличиваться количество госпитализаций, то будет увеличиваться и количество коечного фонда. Это будет делаться за счет резервных коек”, – поясняет Олег Рубан.

Справка Finance.ua

В октябре 2020 года большинство украинцев (57%) против введения на всей территории Украины жесткого карантина по образцу марта-апреля. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.