Почти 60% украинцев против возвращения жесткого карантина

В октябре 2020 года большинство украинцев (57%) против введения на всей территории Украины жесткого карантина по образцу марта-апреля.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
“С 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. В частности, были введены четыре карантинных зоны. Зонирование определяется по таким критериям, как загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент новых случаев инфицирования и динамика инфицирования. С самого начала такая практика была воспринята как населением, так и местными властями довольно неоднозначно”, – говорится в опросе.
Как показывают результаты октябрьского опроса:
Инфографика: Research & Branding Group
Разница в отношении к карантинному зонированию обусловлена преимущественно территориальными факторами – местностью и регионом проживания респондентов. Так, при примерно равном уровне оправдания практики карантинного разделения жителями разных типов населенных пунктов, следует выделить жителей городов (кроме областных центров), которые значительно меньше других считают карантинное зонирование оправданным и больше колеблются.
Также следует отметить жителей центральных областей, которые меньше жителей других макрорегионов считают оправданным карантинное зонирование и больше считают его либо неоправданным, либо затрудняются с оценкой.
Ответы опрошенных, надо ли ввести на всей территории Украины жесткий карантин по образцу марта-апреля:
Инфографика: Research & Branding Group
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