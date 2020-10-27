6 украинских дорог передадут "в частные руки"

В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.
Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Телеграмм-канале.
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6 участков дорог, отобранных для потенциальных пилотных проектов ГЧП, будут реализованы в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Вместе с Укравтодором, Всемирным банком и IFC представили их сегодня 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов, уточнил он.
Речь идет о дорогах:
По его словам, эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 миллионов жителей смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры.“ГЧП – это не про платные автодороги, а о “дорогах в рассрочку”, когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства. Это выгодно всем”, – подчеркнул министр.
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