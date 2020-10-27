6 украинских дорог передадут "в частные руки"

В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Телеграмм-канале.

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6 участков дорог, отобранных для потенциальных пилотных проектов ГЧП, будут реализованы в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Вместе с Укравтодором, Всемирным банком и IFC представили их сегодня 310 участникам из 43 стран мира и 38 компаниям потенциальных инвесторов, уточнил он.

Речь идет о дорогах:

Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18);

Борисполь-Полтава (М-03);

Херсон-Николаев (М-14);

Киев-Житомир-Ровно (М-06);

Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);

Днипро-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

По его словам, эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 миллионов жителей смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры.

ГЧП

Справка Finance.ua:

Ранее Глава “Укравтодора” Александр Кубраков заявил, что созданный в Украине 65-миллиардный Фонд борьбы с COVID -19 получил свое название случайно, что стало “коммуникационным промахом”. Изначально это был отдельный фонд – на строительство дорог. И именно поэтому половина “коронавирусного” фонда и ушла на дороги.

Напомним, ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, из Фонда борьбы с COVID -19 ни одной гривни не ушло на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких. Оборудование для украинских больниц закупали на деньги меценатов и госорганов, которые финансировали ведомственные больницы.

– это не про платные автодороги, а о “дорогах в рассрочку”, когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства. Это выгодно всем”, – подчеркнул министр.