Специального "COVID-фонда" в Украине не было, название оказалось ошибкой – "Укравтодор"

Созданный в Украине 65-миллиардный Фонд борьбы с COVID-19 получил свое название случайно, что стало “коммуникационным промахом”. Изначально это был отдельный фонд – на строительство дорог. И именно поэтому половина “коронавирусного” фонда и ушла на дороги.
Об этом заявил глава “Укравтодора” Александр Кубраков, передает Бабель.
“У нас планы не менялись…. Планировалось, что 35 млрд мы получим из средств, которые выплатил “Газпром” в виде штрафов. Когда проводили секвестр бюджета, создали спецфонд, который удачно назвали COVID-фондом. На самом деле “Нафтогаз” перечислил 27-28 млрд в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 млрд. Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд”, – сказал Кубраков.
Напомним, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, из Фонда борьбы с COVID-19 ни одной гривни не ушло на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких. Оборудование для украинских больниц закупали на деньги меценатов и госорганов, которые финансировали ведомственные больницы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина планирует закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 годаВчера, 22:28 - 1328 13
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%4 ч. назад - 1639 5
Список стран, после отпуска в которых требуется самоизоляцияВчера, 15:46 - 1482 4
Данилишин заявляет о вымывании из Украины свыше $25 млрд в пользу внешних кредиторов за 3,5 годаВчера, 15:15 - 1331 4
Ученые выяснили, как снизить риск заражения коронавирусом в помещении9 ч. назад - 1724 3
Украинцам разъяснили, засчитывают ли годы в вузе в трудовой стажВчера, 21:02 - 48622 2
Дом на Сицилии можно купить за 1 евро (фото)Вчера, 18:10 - 5198 1
Метро на Виноградарь: когда и сколько станций будет построеноВчера, 17:24 - 4879
Фонд гарантирования назвал долю банковских вкладов, подпадающих под гарантииВчера, 14:47 - 2624
Как подорожала недвижимость в Киеве с начала лета (инфографика)Вчера, 20:01 - 1910 1
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)3 ч. назад - 78
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колееВчера, 10:24 - 331
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 669
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 408 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 1037