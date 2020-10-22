0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Специального "COVID-фонда" в Украине не было, название оказалось ошибкой – "Укравтодор"

Специального "COVID-фонда" в Украине не было, название оказалось ошибкой – "Укравтодор"

Созданный в Украине 65-миллиардный Фонд борьбы с COVID-19 получил свое название случайно, что стало “коммуникационным промахом”. Изначально это был отдельный фонд – на строительство дорог. И именно поэтому половина “коронавирусного” фонда и ушла на дороги.

Об этом заявил глава “Укравтодора” Александр Кубраков, передает Бабель.

“У нас планы не менялись…. Планировалось, что 35 млрд мы получим из средств, которые выплатил “Газпром” в виде штрафов. Когда проводили секвестр бюджета, создали спецфонд, который удачно назвали COVID-фондом. На самом деле “Нафтогаз” перечислил 27-28 млрд в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 млрд. Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд”, – сказал Кубраков.

Напомним, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, из Фонда борьбы с COVID-19 ни одной гривни не ушло на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких. Оборудование для украинских больниц закупали на деньги меценатов и госорганов, которые финансировали ведомственные больницы.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.