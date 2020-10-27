Рейтинг регионов Украины по уровню зарплат (инфографика)

В сентябре 2020 года средняя заработная плата штатных работников в Киеве составила 17 253 гривен. Это на 44% больше, чем в целом по стране (11 998 гривен) и, соответственно, самая высокая средняя зарплата по Украине.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Выше средней по стране зарплата в Донецкой (12 981 грн) и в Киевской области (12 109 грн).

В остальных регионах зарплаты не выше средней по Украине.

Где самые низкие зарплаты в стране. Меньше всего платят:

в Волынской области – 9 766 гривен (81% от средней заработной платы по стране;

Черновицкой обл. – 9 871 грн;

Херсонской обл. – 9 875 грн;

Черниговская – 9 896 грн;

Тернопольская – 9 905 грн.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен.