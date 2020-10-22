lifecell повысит расценки с ноября: какие тарифы подорожают, а какие – закроют

Мобильный оператор lifecell начал оповещать своих абонентов о предстоящем повышении тарифов. С 4 ноября поменяется стоимость пакетов услуг у части индивидуальных тарифных планов.

Как пишет UBR.ua, причина – часть тарифов lifecell закрыл и переведет пользователей на обслуживание в новых пакетах, но уже с актуальным наполнением.

Изменения затронут следующие тарифы:

“ХайП”;

“Лайфхак 2020”;

“Лайфхак 2019”;

“Десятка”;

“4 безлимита”;

“Смарт L”;

“Сделай сам”;

“Смарт М”;

“Практичный”;

“Лайфхак Контракт”;

“Абсолютная Свобода M”;

“Льготный”;

“Особые Разговоры”;

“Гаджет Смарт”;

“Гаджет Планшет”;

“Гаджет Роутер”;

“Безумный год”;

“Гига Майнинг”.

Тарифы. Для них начнут действовать новые условия пакетов услуг, в частности, оператор увеличит абонентскую плату в среднем на 10-30 грн. В тарифе “Гаджет Смарт”, отметили в компании, дополнительно будет изменено наполнение пакета услуг – 30 SMS ежедневно вместо 500 SMS на 4 недели.

В то же время lifecell закроет такие тарифы:

“Все включено Ultra 79”;

“Все включено L”;

“Зачетный S”;

“Зачетный M”.

Дальнейшее обслуживание абонентов будет продлено на условиях новых тарифов, максимально соответствующих профилю потребления, уточнил оператор.

Справка Finance.ua:

НКРСИ одобрила проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг» по урегулированию отношений, связанных с защитой прав потребителей при заказе, получении контент-услуг и отказа от них.

Согласно нововведениям, мобильные операторы смогут предоставлять контент-услуги исключительно по заказу или по соглашению потребителя.

НКРСИ планирует изменить порядок перенесения мобильных номеров, в частности – отменить предварительную идентификацию абонентов на стороне “базового оператора”.

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