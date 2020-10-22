lifecell повысит расценки с ноября: какие тарифы подорожают, а какие – закроют

Мобильный оператор lifecell начал оповещать своих абонентов о предстоящем повышении тарифов. С 4 ноября поменяется стоимость пакетов услуг у части индивидуальных тарифных планов.
Как пишет UBR.ua, причина – часть тарифов lifecell закрыл и переведет пользователей на обслуживание в новых пакетах, но уже с актуальным наполнением.
Изменения затронут следующие тарифы:
Тарифы. Для них начнут действовать новые условия пакетов услуг, в частности, оператор увеличит абонентскую плату в среднем на 10-30 грн. В тарифе “Гаджет Смарт”, отметили в компании, дополнительно будет изменено наполнение пакета услуг – 30 SMS ежедневно вместо 500 SMS на 4 недели.
В то же время lifecell закроет такие тарифы:
Дальнейшее обслуживание абонентов будет продлено на условиях новых тарифов, максимально соответствующих профилю потребления, уточнил оператор.
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