0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 371 0

lifecell повысит расценки с ноября: какие тарифы подорожают, а какие – закроют

lifecell повысит расценки с ноября: какие тарифы подорожают, а какие – закроют

Мобильный оператор lifecell начал оповещать своих абонентов о предстоящем повышении тарифов. С 4 ноября поменяется стоимость пакетов услуг у части индивидуальных тарифных планов.

Как пишет UBR.ua, причина – часть тарифов lifecell закрыл и переведет пользователей на обслуживание в новых пакетах, но уже с актуальным наполнением.

Изменения затронут следующие тарифы:

  • “ХайП”;
  • “Лайфхак 2020”;
  • “Лайфхак 2019”;
  • “Десятка”;
  • “4 безлимита”;
  • “Смарт L”;
  • “Сделай сам”;
  • “Смарт М”;
  • “Практичный”;
  • “Лайфхак Контракт”;
  • “Абсолютная Свобода M”;
  • “Льготный”;
  • “Особые Разговоры”;
  • “Гаджет Смарт”;
  • “Гаджет Планшет”;
  • “Гаджет Роутер”;
  • “Безумный год”;
  • “Гига Майнинг”.

Тарифы. Для них начнут действовать новые условия пакетов услуг, в частности, оператор увеличит абонентскую плату в среднем на 10-30 грн. В тарифе “Гаджет Смарт”, отметили в компании, дополнительно будет изменено наполнение пакета услуг – 30 SMS ежедневно вместо 500 SMS на 4 недели.

В то же время lifecell закроет такие тарифы:

  • “Все включено Ultra 79”;
  • “Все включено L”;
  • “Зачетный S”;
  • “Зачетный M”.

Дальнейшее обслуживание абонентов будет продлено на условиях новых тарифов, максимально соответствующих профилю потребления, уточнил оператор.

Справка Finance.ua:

  • НКРСИ одобрила проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг» по урегулированию отношений, связанных с защитой прав потребителей при заказе, получении контент-услуг и отказа от них.
  • Согласно нововведениям, мобильные операторы смогут предоставлять контент-услуги исключительно по заказу или по соглашению потребителя.
  • НКРСИ планирует изменить порядок перенесения мобильных номеров, в частности – отменить предварительную идентификацию абонентов на стороне “базового оператора”.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:lifecell
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.