Мобильные операторы не смогут списывать средства без подтверждения абонента

НКРСИ одобрила проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг» по урегулированию отношений, связанных с защитой прав потребителей при заказе, получении контент-услуг и отказа от них. Согласно нововведениям, мобильные операторы смогут предоставлять контент-услуги исключительно по заказу или по соглашению потребителя.
При этом уточнение процесса заказа услуги доступа к контент-услуг может осуществляться по выбору потребителя как в бумажной, так и электронной форме, с целью исключения возможности оператора считать бездействие абонента основанием для предоставления такой услуги. Абонент сможет получить доступ к контент-услугам только при наличии средств на его лицевом счете или предельной сумме средств, определенной договором о предоставлении телекоммуникационных услуг.
Читайте также: В Украине хотят изменить процедуру переноса номера
Напомним, что ранее Киевстар, Vodafone и lifecell в своей деятельности полагались на принцип молчаливого согласия абонента при доступе к контент-услуг и при этом автоматически списывали средства с его счета.
“Вышеупомянутые предложения НКРСИ учитывают требования европейского и национального законодательства и опыт ведущих государств Европы в этой сфере, – говорится в сообщении. – Общественное обсуждение проекта нормативно-правового акта началось в сентябре 2019 и продолжалось около 11 месяцев”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 80% украинцев считают коммунальные тарифы завышеннымиПозавчера, 09:13 - 646 3
TCL запатентовала смартфон с невидимыми камерами16 ч. назад - 375 2
Разговор по телефону за рулем автомобиля: какой штраф ждет водителейВчера, 18:20 - 1907 2
В чем ошибка стремительного повышения минималки - эксперты (инфографика)5 ч. назад - 792 1
Коронавирус загнал за черту бедности около 100 миллионов человек - Всемирный банкВчера, 20:10 - 492 1
Разговор по телефону за рулем автомобиля: какой штраф ждет водителейВчера, 18:20 - 1907 2
Каких работников чаще всего искали летом10 ч. назад - 1378
Юрист рассказал об очередном незаконном штрафе полиции11 ч. назад - 1184
Стало известно, за чьи средства отремонтируют трассу Киев-Одесса12 ч. назад - 1105
Как не платить штрафы за "косяки" другого человека на дороге (видео, инфографика)9 ч. назад - 1060
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1040 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2751 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3975
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2577 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 2072 5