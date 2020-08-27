Мобильные операторы не смогут списывать средства без подтверждения абонента

НКРСИ одобрила проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг» по урегулированию отношений, связанных с защитой прав потребителей при заказе, получении контент-услуг и отказа от них. Согласно нововведениям, мобильные операторы смогут предоставлять контент-услуги исключительно по заказу или по соглашению потребителя.

При этом уточнение процесса заказа услуги доступа к контент-услуг может осуществляться по выбору потребителя как в бумажной, так и электронной форме, с целью исключения возможности оператора считать бездействие абонента основанием для предоставления такой услуги. Абонент сможет получить доступ к контент-услугам только при наличии средств на его лицевом счете или предельной сумме средств, определенной договором о предоставлении телекоммуникационных услуг.

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Напомним, что ранее Киевстар, Vodafone и lifecell в своей деятельности полагались на принцип молчаливого согласия абонента при доступе к контент-услуг и при этом автоматически списывали средства с его счета.

“Вышеупомянутые предложения НКРСИ учитывают требования европейского и национального законодательства и опыт ведущих государств Европы в этой сфере, – говорится в сообщении. – Общественное обсуждение проекта нормативно-правового акта началось в сентябре 2019 и продолжалось около 11 месяцев”.