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В Украине хотят изменить процедуру переноса номера

В Украине хотят изменить процедуру переноса номера

НКРСИ планирует изменить порядок перенесения мобильных номеров, в частности – отменить предварительную идентификацию абонентов на стороне “базового оператора”. Но эксперты межбансковской Ассоциации членов платежных систем также считают, что “обезличенный” перенос номеров только обострит риски мошенничества.

Что планируют изменить:

  • устанавливать, является ли абонент законным владельцем номера, который переносится в другую сеть, будет оператор-получатель;
  • проверка будет осуществляется по SMS-паролю;
  • базовый оператор, который обслуживал перенесенный номер, исключается из процесса верификации собственника номера.

«Такое упрощение содержит существенные риски для абонента, который потеряв номер в результате мошенничества, уже не сможет его себе вернуть, как не сможет вернуть и деньги со своего мобильного или банковского счета, если его номером завладел злоумышленник», – прокомментировал Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению Киевстар.

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Телеком-операторы Киевстар и Vodafone Украина подчеркивают, что для предупреждения мошенничеств необходимо сохранить двухшаговую модель переноса номеров:

  • первый шаг – прекращение отношений с базовым оператором с параллельным прохождением процедуры идентификации;
  • другой – непосредственное обращение к оператору-получателю для перенесения номера.

“Такая модель в действующих правовых условиях способна обеспечить безопасное перенесение номера как абоненту, так и оператору телекоммуникаций и гарантировать соблюдение всех прав и интересов сторон транзакции”, – подчеркнули эксперты.

Справка Finance.ua:

  • Услуга переноса мобильных номеров действует в Украине с мая 2019 года.
  • За это время услугой воспользовались 72 тысячи человек, или 0,13% от общего количества мобильных абонентов Украины.
  • По оценке Ассоциации членов платежных систем, только в 2019 году из-за мошеннических действий с мобильными номерами граждане Украины потеряли около 330 млн грн.
По материалам Finance.UA
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