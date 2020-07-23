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Замена номера: мобильные операторы и банки предупреждают о новой волне мошенничеств

Замена номера: мобильные операторы и банки предупреждают о новой волне мошенничеств

Мобильные операторы, представители банковских структур и телекоммуникационные эксперты предупредили о возможной вспышке мошенничеств, которая может возникнуть, если Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), разрешит перенос незарегистрированных мобильных абонентов от одного оператора к другому.

Проект изменений украинский телеком-регулятор принял за основу 31 марта текущего года. Следующее заседание, посвященное упрощению процедуры переноса, планируется провести уже в пятницу, 31 июля.

В документе содержатся три основных изменения: упрощение порядка подачи заявлений абонентов на получение услуги MNP (переход абонента на обслуживание к другому оператору мобильной связи с сохранением номера), сокращение срока переноса номера с трех до двух дней и упрощение процесса идентификации абонента при подаче заявки на перенесение номера.

Эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич напомнил, что услуга переноса номеров существует в мире минимум 20 лет, а в Украине соответствующие требования законодательства появились больше 10 лет назад. За это время возник принципиально новый феномен — “цифровая идентичность”, под которым подразумеваются все цифровые активы человека (адрес электронной почты, номера телефонов, учетные записи, сайты, блоги). И кража этой идентичности с помощью преступного захвата номера телефона почти всегда влечет за собой серьезные проблемы для человека.

Химич приводит статистику США, где только за 2018 год было зафиксировано 679 тысяч случаев преступного переоформления номера мобильной связи. Для сравнения, в 2017 году таких случаев было 380 тысяч. “Абсолютное большинство случаев происходит именно через процедуру перенесения номеров. При этом первое в истории США судебное решение по краже номера было вынесено только зимой 2019-го. И это на рынке, который институционально намного более развит и на котором работает дееспособная правоохранительная система”, — объясняет эксперт.

По материалам Дело
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