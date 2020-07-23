Замена номера: мобильные операторы и банки предупреждают о новой волне мошенничеств

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Мобильные операторы, представители банковских структур и телекоммуникационные эксперты предупредили о возможной вспышке мошенничеств, которая может возникнуть, если Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), разрешит перенос незарегистрированных мобильных абонентов от одного оператора к другому.
Проект изменений украинский телеком-регулятор принял за основу 31 марта текущего года. Следующее заседание, посвященное упрощению процедуры переноса, планируется провести уже в пятницу, 31 июля.
В документе содержатся три основных изменения: упрощение порядка подачи заявлений абонентов на получение услуги MNP (переход абонента на обслуживание к другому оператору мобильной связи с сохранением номера), сокращение срока переноса номера с трех до двух дней и упрощение процесса идентификации абонента при подаче заявки на перенесение номера.
Эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич напомнил, что услуга переноса номеров существует в мире минимум 20 лет, а в Украине соответствующие требования законодательства появились больше 10 лет назад. За это время возник принципиально новый феномен — “цифровая идентичность”, под которым подразумеваются все цифровые активы человека (адрес электронной почты, номера телефонов, учетные записи, сайты, блоги). И кража этой идентичности с помощью преступного захвата номера телефона почти всегда влечет за собой серьезные проблемы для человека.
Химич приводит статистику США, где только за 2018 год было зафиксировано 679 тысяч случаев преступного переоформления номера мобильной связи. Для сравнения, в 2017 году таких случаев было 380 тысяч. “Абсолютное большинство случаев происходит именно через процедуру перенесения номеров. При этом первое в истории США судебное решение по краже номера было вынесено только зимой 2019-го. И это на рынке, который институционально намного более развит и на котором работает дееспособная правоохранительная система”, — объясняет эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали суммуВчера, 16:00 - 3045 7
25 тысяч гривен должен получать врач, – СтепановВчера, 19:40 - 813 5
Алименты за 11 лет: государство выбило из должника почти 200 тыс. грнВчера, 18:34 - 943 4
Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты7 ч. назад - 13798 4
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"2 ч. назад - 1801 2
Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты7 ч. назад - 13798 4
Лазебная рассказала, куда будут вкладывать деньги людей, которые платят взносы в накопительную пенсиюВчера, 20:00 - 4316 1
Евро взлетит до максимума за 6 лет: появился прогноз для УкраиныВчера, 17:22 - 4065
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали суммуВчера, 16:00 - 3045 7
Ощадбанк выставил на продажу два завода5 ч. назад - 2183
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Вчера, 15:10 - 308
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1947
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1007 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 712
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 7086 18