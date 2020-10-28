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Rolls-Royce сократит зарплаты сотрудников и время их работы

Rolls-Royce сократит зарплаты сотрудников и время их работы

Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce разослал сотрудникам электронное письмо с предупреждением о том, что может приостановить работу заводов, сократить длительность рабочего времени и урезать зарплаты и пособия.

Об этом пишет Financial Times, на которую ссылается Интерфакс.

По словам осведомленных источников, эти меры могут быть приняты ради сокращения расходов компании ввиду резкого падения спроса на самолеты в результате пандемии коронавируса.

Компания подтвердила эту информацию изданию и сообщила, что предоставит сотрудникам дополнительные сведения в ближайшие недели.

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Одна из целей – снижение затрат на управление, прокомментировал изданию Крис Чолертон, глава подразделения Rolls-Royce, выпускающего продукцию для гражданской авиации.

В настоящее время компания новых увольнений не планирует, помимо сокращения 9000 рабочих мест, о котором было объявлено в мае.

Группа Rolls-Royce занимается поставкой энергетических систем и услуг в гражданской и военной авиации, в морском и энергетическом секторах.

Акции Rolls-Royce теряют в цене 2,4% на торгах в Лондоне во вторник. С начала текущего года капитализация компании упала на 67,7% и составляет в настоящее время около 4,4 млрд фунтов стерлингов.

По материалам Mind
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