В каких случаях видеозапись с прибора ТruCAM не является допустимым доказательством - вывод суда

В Украине увеличили количество участков с радарами TruCam для измерения скорости (посмотреть карту и перечень мест с информацией можно по ссылке).

Пример наложения и обжалования штрафа приводит Дорожный адвокат.

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На водителя был наложен штраф за превышение скорости. Водитель обжаловал штраф в суде. В подтверждение факта нарушения, инспектор предоставил в суд на диске видеозапись с прибора измерения скорости TruCAM. По закону видеозапись подпадает под определение электронного доказательства, которое должно быть подписано цифровой подписью.

Рассматривая допустимость указанного доказательства, суд установил, что на видеозаписи отсутствует цифровая подпись, как ее автора, так и лица, уполномоченного на изготовление данных копий.

Вывод суда. С учетом этого суд сделал вывод, что предоставленная суду видеозапись с прибора ТruCAM не является допустимым доказательством нарушения водителем Правил дорожного движения. На этом основании суд отменил штраф полиции из-за отсутствия допустимых доказательств.

Как правило, видеозаписи предоставляются полицией в суд без удостоверения их цифровой подписью. Если водитель акцентирует внимание суда на данном обстоятельстве, суд должен признать такую видеозапись недопустимым доказательством по делу и не принимать ее во внимание при рассмотрении дела.

Справка Finance.ua:

Оспорить штраф можно как и в вышестоящем органе (управлении патрульной полиции в областях и Киеве), так и в суде первой инстанции (районный суд) по месту совершения правонарушения, в течение 10 дней с момента вручения постановления.

Срок рассмотрения зависит от суда, в Киеве это может быть от двух месяцев до года. От судебного сбора водители освобождены.