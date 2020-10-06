В Украине установили рекорд по превышению скорости: 251 км/ч

В Украине был установлен рекорд по превышению скорости. На трассе Киев — Одесса Mercedes-Benz S 500 разогнался до 251 км/ч.

Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в FACEBOOK.

“Водитель Mercedes-Benz S 500 так увлекся ездой, что перепутал трассу Киев — Одесса с немецким автобаном, где нет ограничений скорости. Нарушение зафиксировали черкасские патрульные с помощью TruCam, когда авто пролетало мимо 162 км автодороги Киев — Одесса”, – сообщил Белошицкий.

На водителя вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП — штраф 510 грн. Он превысил разрешенную скорость на 141 км/ч.

Справка Finance.ua:

Фантомные патрули для измерения скорости транспортных средств в движении могут появиться на дорогах уже со следующего года.

TruCam фиксирует превышение скорости автомобилей, после чего сотрудник полиции выносит постановление об административном правонарушении за превышение скорости. Обжаловать штраф можно как в вышестоящем органе (управлении патрульной полиции в областях и Киеве), так и в суде первой инстанции (районный суд) по месту совершения правонарушения, в течение 10 дней с момента вручения постановления.

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