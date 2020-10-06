В Украине установили рекорд по превышению скорости: 251 км/ч

В Украине был установлен рекорд по превышению скорости. На трассе Киев — Одесса Mercedes-Benz S 500 разогнался до 251 км/ч.
Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в FACEBOOK.
“Водитель Mercedes-Benz S 500 так увлекся ездой, что перепутал трассу Киев — Одесса с немецким автобаном, где нет ограничений скорости. Нарушение зафиксировали черкасские патрульные с помощью TruCam, когда авто пролетало мимо 162 км автодороги Киев — Одесса”, – сообщил Белошицкий.
На водителя вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП — штраф 510 грн. Он превысил разрешенную скорость на 141 км/ч.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Набсовет "Нафтогаза" покидает иностранец: "Нарастает саботаж со стороны коррумпированных сил"Вчера, 11:46 - 1398 7
Требование МВФ: тарифы на коммуналку установят местные властиВчера, 13:00 - 1220 4
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1011 4
monobank снижает процентные ставки по депозитам в гривнеВчера, 16:18 - 3557 3
В Нацбанке не решили, зачем украинцам электронная гривнаВчера, 11:00 - 1004 3
Сколько стоят квартиры в новостройках Киева осенью (инфографика)Вчера, 15:06 - 6980
monobank снижает процентные ставки по депозитам в гривнеВчера, 16:18 - 3557 3
Банки будут тщательно проверять операции клиентов с высоким рискомВчера, 20:01 - 1786
Как вернуть депозит в случае замены паспорта (инфографика)Вчера, 14:00 - 1713
МВД предлагает изменить правила выдачи номерных знаков автоВчера, 10:00 - 1529 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"Вчера, 12:55 - 207
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1009 4
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1365
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1204
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1458