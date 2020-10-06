0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 374 0

В Украине установили рекорд по превышению скорости: 251 км/ч

В Украине установили рекорд по превышению скорости: 251 км/ч

В Украине был установлен рекорд по превышению скорости. На трассе Киев — Одесса Mercedes-Benz S 500 разогнался до 251 км/ч.

Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в FACEBOOK.

“Водитель Mercedes-Benz S 500 так увлекся ездой, что перепутал трассу Киев — Одесса с немецким автобаном, где нет ограничений скорости. Нарушение зафиксировали черкасские патрульные с помощью TruCam, когда авто пролетало мимо 162 км автодороги Киев — Одесса”, – сообщил Белошицкий.

На водителя вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП — штраф 510 грн. Он превысил разрешенную скорость на 141 км/ч.

Справка Finance.ua:

  • Фантомные патрули для измерения скорости транспортных средств в движении могут появиться на дорогах уже со следующего года.
  • TruCam фиксирует превышение скорости автомобилей, после чего сотрудник полиции выносит постановление об административном правонарушении за превышение скорости. Обжаловать штраф можно как в вышестоящем органе (управлении патрульной полиции в областях и Киеве), так и в суде первой инстанции (районный суд) по месту совершения правонарушения, в течение 10 дней с момента вручения постановления.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.