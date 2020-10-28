Реконструкция моста Патона: построить спутник и отправить в космос обойдется дешевле (инфографика)

Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что реконструкция моста Патона в столице обойдется приблизительно в 7 млрд грн или 250 млн долл.

Реконструировать мост планируют в течение 5 лет. В течение этого времени должны заменить железобетонную монолитную плиту на современную – из стали. Мэр Киева заявил, что это поможет значительно облегчить конструкцию.

Кроме того, планируют добавить еще одну полосу движения, а также велодорожки и барьеры между направлениями движения. А вот реверсную полосу уберут, так как она, якобы, является одной из причин ДТП.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что мост имени Евгения Патона в Киеве будут реставрировать до 31 декабря 2025 года и увеличат его пропускную способность.