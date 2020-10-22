Турция рассматривает возможность достройки второго самолета Ан-225 «Мрія»

Турция рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета Ан-225 «Мрія».
Об этом сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.
По его словам, во время визита в Турцию вопрос достройки второй «Мрії» обсуждался.
“У них есть заинтересованность именно в стратегических транспортных самолетах, но «Русланы» мы предложить не можем, поскольку те, что есть, они нам самим нужны, а новых мы построить не можем. А “Мрію” одну теоретически можем достроить”, – сказал Уруский.
Он также напомнил, что во время визита Президента Украины в Турцию в октябре был подписан документ, в котором определяются намерения сторон начать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей.
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