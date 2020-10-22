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Турция рассматривает возможность достройки второго самолета Ан-225 «Мрія»

Турция рассматривает возможность достройки второго самолета Ан-225 «Мрія»

Турция рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета Ан-225 «Мрія».

Об этом сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам, во время визита в Турцию вопрос достройки второй «Мрії» обсуждался.

“У них есть заинтересованность именно в стратегических транспортных самолетах, но «Русланы» мы предложить не можем, поскольку те, что есть, они нам самим нужны, а новых мы построить не можем. А “Мрію” одну теоретически можем достроить”, – сказал Уруский.

Он также напомнил, что во время визита Президента Украины в Турцию в октябре был подписан документ, в котором определяются намерения сторон начать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей.

Справка Finance.ua:

  • В апреле крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» отправился в первый рейс после модернизации – в Китай за медоборудованием и другими средствами борьбы с коронавирусом.
  • Ан-225 “Мрія” создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова в 1988 году. С тех пор “Мрія” остается самым большим и мощным в мире транспортным самолетом.
По материалам УКРИНФОРМ
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