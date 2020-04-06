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"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)

"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» отправился в первый рейс после модернизации – в Китай за медоборудованием и другими средствами борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборонпром.

Самолет вылетел из международного аэропорта «Киев-Антонов-2», он присоединился к пяти «Русланам» компании «Авиалинии Антонова», которые доставляют из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом.


Фото: Укроборонпром

Часть своих рейсов они выполняют в рамках программы стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.


Фото: Укроборонпром

Заместитель руководителя Укроборонпрома Мустафа Найем опубликовал видео полета «Мрии».

В Укроборонпроме заявили, что во время первого рейса «Мрия» доставит гуманитарный груз в одну из стран Европы.

По материалам hromadske.tv
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