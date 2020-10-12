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"Цифра не такая большая" — в "Слуге народа" назвали стоимость опроса Зеленского 25 октября

"Цифра не такая большая" — в "Слуге народа" назвали стоимость опроса Зеленского 25 октября

Депутат Верховной Рады от “Слуги народа”, политтехнолог Никита Потураев оценивает проведение инициированного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса в день местных выборов в сумму не более 3 млн грн.

Об этом он сказал в интервью изданию “Левый берег”.

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“Цифра не такая большая. Подобный опрос по всей стране стоит где-то под 3 млн грн. Опрос, который будет проводиться волонтерскими силами, точно не будет дороже. Но важнее поговорить о дальнейший верификации собранных данных”, — отметил он.

Причиной для проведения общенационального опроса Потураев назвал желание Зеленского получить ответы от максимального количества людей.

“Это — сильный аргумент. И неважно, что у тебя в парламенте. Есть у тебя там большинство или нет, есть у тебя там коалиция или нет коалиции. Даже если будет новое большинство, коалиция или перевыборы, ответы на эти вопросы останутся. Это немаловажно. И кто вам сказал, что нужно ограничиваться только этим парламентом? Важно начать вменяемую дискуссию по всем этим вопросам”, — считает он.

По материалам Дело
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