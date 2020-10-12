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Проведение опроса Зеленского обжаловали в Верховном суде и админсуде Киева

Проведение опроса Зеленского обжаловали в Верховном суде и админсуде Киева

Житель Ивано-Франковской области обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой признать противоправным объявление Президентом Владимиром Зеленским о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября на избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец также просит обязать главу государства воздержаться от действий по назначению и проведению такого опроса. Судом пока решается вопрос об открытии производства по административному делу.

В свою очередь, баллотирующийся в мэры Киева от Радикальной партии Михаил Поживанов накануне заявил на своей странице в Facebook, что обратился в Центральную и Киевскую городскую избирательные комиссии, Министерство внутренних дел и Кассационный админсуд в составе Верховного суда с требованием не допустить проведения опроса и приостановить подготовку к нему до рассмотрения вопроса об этом по сути.

По мнению Поживанова, инициатива Зеленского является грубым нарушением Конституции и законов Украины, поскольку позволяет отдельной политсиле использовать имя президента в день выборов для незаконной агитации. Он также призвал остальных кандидатов в мэры Киева выступить против опроса.

Отметим, что по нынешнему законодательству, использование Верховного суда как суда первой инстанции действительно возможно, в том числе в случае обжаловании актов, действий или бездеятельности президента Украины.

Кроме того, депутат Верховной Рады от “Европейской солидарности” Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила на своей странице в Facebook, что обратилась в правоохранительные органы относительно финансирования инициированного президентом опроса, проведение которого, по ее мнению, незаконно.

Сделала она это, по ее же словам, сразу как стало известно, что финансировать его будет партия “Слуга народа”.

По материалам Дело
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