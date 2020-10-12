0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 162 0

НБУ оставил учетную ставку на историческом минимуме

НБУ оставил учетную ставку на историческом минимуме

Правление Национального банков 22 октября принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

В сентябре инфляция оставалась ниже целевого диапазона 5%+/-1 п.п. Вследствие увеличения предложения продуктов питания темпы роста потребительских цен замедлились до 2,3% в годовом измерении. Этот фактор нейтрализовал обратное давление на цены со стороны других факторов: ослабление гривны, подорожание энергоносителей, восстановление экономической активности и потребительского спроса.

В условиях высокого уровня неопределенности монетарная политика Национального банка в дальнейшем будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и утвержденных параметров бюджетной политики

Если оживление внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым вследствие увеличения заболеваемости, Национальный банк сможет поддержать экономику последующим снижением учетной ставки.

В то же время Национальный банк также готов повысить учетную ставку в 2021 году в случае усиления инфляционного давления. Баланс между стимулированием экономики и поддержанием умеренной инфляции будет сохраняться и в дальнейшем. Весомым фактором для решений Национального банка станут утверждены параметры фискальной поддержки экономики, предполагается значительной и в следующем году.

Справка Finance.ua:

  • 3 сентября правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
  • 23 июля 2020 правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений – на уровне 6%.
  • Правления Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.
  • 23 апреля правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.