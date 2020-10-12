НБУ оставил учетную ставку на историческом минимуме

Правление Национального банков 22 октября принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

В сентябре инфляция оставалась ниже целевого диапазона 5%+/-1 п.п. Вследствие увеличения предложения продуктов питания темпы роста потребительских цен замедлились до 2,3% в годовом измерении. Этот фактор нейтрализовал обратное давление на цены со стороны других факторов: ослабление гривны, подорожание энергоносителей, восстановление экономической активности и потребительского спроса.

В условиях высокого уровня неопределенности монетарная политика Национального банка в дальнейшем будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и утвержденных параметров бюджетной политики

Если оживление внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым вследствие увеличения заболеваемости, Национальный банк сможет поддержать экономику последующим снижением учетной ставки.

В то же время Национальный банк также готов повысить учетную ставку в 2021 году в случае усиления инфляционного давления. Баланс между стимулированием экономики и поддержанием умеренной инфляции будет сохраняться и в дальнейшем. Весомым фактором для решений Национального банка станут утверждены параметры фискальной поддержки экономики, предполагается значительной и в следующем году.

Справка Finance.ua:

3 сентября правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

23 июля 2020 правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений – на уровне 6%.

Правления Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.