Быстрые кредиты будут выдавать по-новому: что изменится

Многие украинцы в определенных жизненных ситуациях обращаются к услугам микрокредиторских компаний. С нового года начнут действовать новые правила микрокредитования. Об этом пишет Минюст.
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Соответствующее решение было принято Верховной Радой Украины в сентябре 2020 года и вызвано по сути стремительным ростом спроса на микрокредитование, а также необходимостью нормирования этой сферы правоотношений и повышения качества системы кредитных историй физических лиц.
Новации с 1 января 2021 года:
Закон ограничивает возможность получать бесконечное количество быстрых кредитов без намерения их возвращать, тем самым защищая финансовые учреждения от увеличения проблемной задолженности.
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