Быстрые кредиты будут выдавать по-новому: что изменится

Многие украинцы в определенных жизненных ситуациях обращаются к услугам микрокредиторских компаний. С нового года начнут действовать новые правила микрокредитования. Об этом пишет Минюст.

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Соответствующее решение было принято Верховной Радой Украины в сентябре 2020 года и вызвано по сути стремительным ростом спроса на микрокредитование, а также необходимостью нормирования этой сферы правоотношений и повышения качества системы кредитных историй физических лиц.

Новации с 1 января 2021 года:

Кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, и договора, общий размер займа по которым не превышает одной минимальной заработной платы, будут относиться к потребительским кредитам. Максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем выполнения его обязательств на основании договора о таком кредите не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличена по договоренности сторон.

Закрепляется на законодательном уровне запрет изменения процентной ставки по кредиту, порядка ее расчета, порядка уплаты процентов в сторону ухудшения условий для потребителя.

Отныне обязательным условием заключения договора о потребительском кредите является согласие потребителя на доступ к информации, составляющей его кредитную историю, и на сбор, хранение, использование и распространение через бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй, информации о нем и этом кредите. В случае непредоставления такого согласия потребителем, кредитодатель должен отказать в заключении договора и осуществлении кредитной операции.

Кредитодатель будет обязан безвозмездно передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй. Срок внесения кредитным бюро полученных от кредитодателя сведений будет ограничен 2 днями.

Закон ограничивает возможность получать бесконечное количество быстрых кредитов без намерения их возвращать, тем самым защищая финансовые учреждения от увеличения проблемной задолженности.

Справка Finance.ua:

Президент Украины подписал закон, который обязывает финансовые учреждения раскрывать полную стоимость кредитов на сумму меньше минимальной заработной платы (на сегодня – 5 тыс. грн) и сроком до одного месяца.