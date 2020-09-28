0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 165 0

Микрокредитование: как не угодить в долговую ловушку

Микрокредитование: как не угодить в долговую ловушку

Кредиты, оформленные в небанковских финансовых учреждениях с минимальным пакетом документов, а также с якобы нулевой процентной ставкой, могут стать настоящей проблемой для заемщиков. К таким предложениям украинцам следует относиться осторожно, поскольку долг может возрасти в несколько раз.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

“Именно микрокредиты – одна из причин, почему ваше имущество может быть арестовано за долги и продано на онлайн-аукционе, отмечают специалисты OpenMarket – СЕТАМ”, – говорится в сообщении.

Прежде чем взять средства в долг в микрокредитной компании – обратите внимание на следующие правила:

  • всегда внимательно читайте все пункты в кредитном договоре. Из-за своей невнимательности можно пропустить важные детали, которые могут сильно повлиять на ход событий в будущем;
  • погашайте кредит вовремя. Перед тем как брать деньги в микрозаймах, нужно оценить свои финансовые возможности. Сможете ли вы погасить этот кредит вовремя, учитывая начисленный процент? Если нет, тогда не нужно пользоваться услугами кредиторских компаний, потому что тогда ваше имущество может быть продано на онлайн-аукционе;

Читайте также: Кредиты под 1700% годовых: в НБУ посоветовали, как уберечься

  • берите кредит только у проверенных компаний с хорошей репутацией. Главное – проверять информацию о компании на многих ресурсах;
  • не берите на себя поручительство за кредит. Даже если вас просят сделать это близкие люди, следует 100 раз обдумать такое решение, потому что именно ВЫ потом можете отвечать за погашение задолженности по кредитному договору.

Рейтинг микрофинансовых организаций Украины 🏆

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.