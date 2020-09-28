Микрокредитование: как не угодить в долговую ловушку

Кредиты, оформленные в небанковских финансовых учреждениях с минимальным пакетом документов, а также с якобы нулевой процентной ставкой, могут стать настоящей проблемой для заемщиков. К таким предложениям украинцам следует относиться осторожно, поскольку долг может возрасти в несколько раз.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

“Именно микрокредиты – одна из причин, почему ваше имущество может быть арестовано за долги и продано на онлайн-аукционе, отмечают специалисты OpenMarket – СЕТАМ”, – говорится в сообщении.

Прежде чем взять средства в долг в микрокредитной компании – обратите внимание на следующие правила:

всегда внимательно читайте все пункты в кредитном договоре. Из-за своей невнимательности можно пропустить важные детали, которые могут сильно повлиять на ход событий в будущем;

погашайте кредит вовремя. Перед тем как брать деньги в микрозаймах, нужно оценить свои финансовые возможности. Сможете ли вы погасить этот кредит вовремя, учитывая начисленный процент? Если нет, тогда не нужно пользоваться услугами кредиторских компаний, потому что тогда ваше имущество может быть продано на онлайн-аукционе;

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