Приехало полмиллиона заробитчан: в Польше заявили о самом масштабном их количестве

Количество иностранцев, зарегистрированных в учреждении социального страхования на конец сентября 2020 года, составило 689 тысяч, что означает рост на 31 тысячу по сравнению с августом. «Такого масштаба в нашей истории не было», – подчеркнула глава соцстраха Польши Гертруда Усьцинская.
Об этом сообщает польская bankier.pl.
Количество иностранцев, зарегистрированных в конце сентября этого года, также было на 19 тысяч больше по сравнению с февралем этого года. В ведомстве отметили, что это чрезвычайно важно, поскольку эпидемия коронавируса повлияла на количество иностранцев, проживающих в Польше.
Как уже говорилось, с марта количество иностранцев упало на 10%, но затем оно начало увеличиваться после открытия границы с Польшей в июне.
«Анализируя последние данные, мы видим, что ситуация стабилизировалась. В сентябре мы превысили уровень февраля. Мы уже наверстали убытки, и это позитивная новость в контексте системы социальной защиты и рынка труда», – отметили в Польше.
Наибольшее количество иностранцев, обращающихся в соцзащиту в Польше:
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