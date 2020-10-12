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Приехало полмиллиона заробитчан: в Польше заявили о самом масштабном их количестве

Приехало полмиллиона заробитчан: в Польше заявили о самом масштабном их количестве

Количество иностранцев, зарегистрированных в учреждении социального страхования на конец сентября 2020 года, составило 689 тысяч, что означает рост на 31 тысячу по сравнению с августом. «Такого масштаба в нашей истории не было», – подчеркнула глава соцстраха Польши Гертруда Усьцинская.

Об этом сообщает польская bankier.pl.

Количество иностранцев, зарегистрированных в конце сентября этого года, также было на 19 тысяч больше по сравнению с февралем этого года. В ведомстве отметили, что это чрезвычайно важно, поскольку эпидемия коронавируса повлияла на количество иностранцев, проживающих в Польше.

Как уже говорилось, с марта количество иностранцев упало на 10%, но затем оно начало увеличиваться после открытия границы с Польшей в июне.

«Анализируя последние данные, мы видим, что ситуация стабилизировалась. В сентябре мы превысили уровень февраля. Мы уже наверстали убытки, и это позитивная новость в контексте системы социальной защиты и рынка труда», – отметили в Польше.

Наибольшее количество иностранцев, обращающихся в соцзащиту в Польше:

  • граждане Украины – 507 тысяч,
  • граждане Беларуси – 46,2 тысячи,
  • граждане Грузии – 11,1 тыс.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что украинские трудовые мигранты стремятся остаться в Польше. Настроения украинских трудовых мигрантов в Польше все больше демонстрируют тенденцию к ассимиляции и приобщению к переезду как минимум одного члена семьи. В связи с этим поток средств, которые будут перечисляться мигрантами в Украину, будет прогнозируемо уменьшаться.

12 способов перевести деньги из Польши в Украину

По материалам Finance.UA
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