Для украинцев обновили условия пребывания в Польше: кто будет въезжать без обсервации

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В Польше обновили перечень категорий украинцев, которым разрешено не проходить обсервацию. Теперь не обязательно проходить обсервацию тем, кто прибывает самолетом из Украины.
Об этом сообщает посольство Украины в Польше.
От обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освободили:
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