Для украинцев обновили условия пребывания в Польше: кто будет въезжать без обсервации

В Польше обновили перечень категорий украинцев, которым разрешено не проходить обсервацию. Теперь не обязательно проходить обсервацию тем, кто прибывает самолетом из Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

От обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освободили:

пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, которое не подпадает под запрет воздушного движения. Украина относится к странам, воздушное сообщение с которой разрешено;

пассажиров судов, курсирующих, а не заплывающих в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле ( EFTA ) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;

лиц, получающих образование в Польше (ученики + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, получатели последипломного образования, докторанты), а также ученых, которые проводят исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения/научной деятельности);

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водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

инспекторов морской администрации;

работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта;

лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, находящихся в приграничных территориях обеих стран.

Справка Finance.ua:

2 июля Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины. Это касается украинцев, прибывающих самолетом.