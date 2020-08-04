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Для украинцев обновили условия пребывания в Польше: кто будет въезжать без обсервации

Для украинцев обновили условия пребывания в Польше: кто будет въезжать без обсервации

В Польше обновили перечень категорий украинцев, которым разрешено не проходить обсервацию. Теперь не обязательно проходить обсервацию тем, кто прибывает самолетом из Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

От обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освободили:

  • пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, которое не подпадает под запрет воздушного движения. Украина относится к странам, воздушное сообщение с которой разрешено;
  • пассажиров судов, курсирующих, а не заплывающих в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;
  • лиц, получающих образование в Польше (ученики + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, получатели последипломного образования, докторанты), а также ученых, которые проводят исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения/научной деятельности);

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  • водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
  • инспекторов морской администрации;
  • работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта;
  • лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, находящихся в приграничных территориях обеих стран.

Справка Finance.ua:

  • 2 июля Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины. Это касается украинцев, прибывающих самолетом.
  • После этого страна передумала впускать в страну авиапассажиров из Украины без обязательного карантина. Новый указ начал действовать с 3 июля.
По материалам Finance.UA
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