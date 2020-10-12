Сумма международных переводов через Приват24 выросла за год почти вдвое

За 9 месяцев 2020 года количество клиентов, которые отправляют зарубежные переводы через Приват24, выросло, по сравнению с 2019 годом, на 65% — с 79 тысяч до 120 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Количество переводов, которые украинцы делают онлайн, за год выросло на 68% — от 130 тысяч до 190 тысяч операций, а сумма отправленных цифровых международных переводов увеличилась с 36 до 66 млн долларов США.
В ПриватБанке отмечают, что в начале октября доля клиентов, которые пользуются международными переводами исключительно онлайн, составляет почти 70%.
Средняя сумма перевода, который клиенты отправляют через Приват24, за последний год выросла с 240 до 316 долларов США.
При этом, количество отправленных иностранных онлайн переводов за 9 месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, растет большими темпами, чем количество полученных в Украине.
По данным ПриватБанка, ощутимый рост объемов отправки онлайн переводов, по сравнению с наличными, связано как с карантинными ограничениями при коронавирусе, так и внедрением ПриватБанком обновленной платформы отправки международных переводов в мобильном банке Privat24 для Android и iOS.
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