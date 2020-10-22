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Tesla отзывает электрокары Model Y для программного обновления

Tesla отзывает электрокары Model Y для программного обновления

Компания Tesla и Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) подтвердили, что некоторые автомобили Model Y были отозваны из-за неисправности стоп-сигнала автоприцепа. Об этом сообщает портал ITC.ua.

“Компания Tesla отзывает некоторые автомобили Model Y 2020 года, оснащённые общим задним фонарём и опцией буксировочного устройства. Ошибка программного обеспечения препятствует включению стоп-сигналов прицепа. Таким образом, эти автомобили не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности автотранспортных средств №108 “Фонари, светоотражающие устройства и связанное с ними оборудование”. Отзыву подлежат 2567 автомобилей Model Y, которые были выпущены в этом году”, – отмечает NHTSA.

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Отмечается, что поскольку проблема заключалась в программной ошибке, то её устранение не потребует существенных переработок.

“Фактически, устранить проблему можно с помощью беспроводного программного обновления. Tesla уже выпустила его и уведомит клиентов, которых затрагивает данная проблема. При этом нет необходимости привозить автомобили в сервисные центры для устранения ошибки. Исправление уже содержится в обновлении прошивки 2020.36.12 и более новых версиях, которые уже установлены на большинстве автомобилей Model Y”, – сообщает издание.

Фото: itc.ua

По материалам ITC.ua
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