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Tesla увеличила запас хода в трех версиях Model 3 (фото)

Tesla увеличила запас хода в трех версиях Model 3 (фото)

Компания Tesla Илона Маска представила обновленный вариант электрического седана Model 3.

Об этом сообщает портал Electrek.

В общем обновления коснулись трех версий Model 3. В Tesla Model 3 Long Range Dual Motors увеличился запас хода без подзарядки на 48 км до 568 км.

В то же время обновленная Tesla Model 3 Standard Range Plus сможет проехать на 21 км больше. Максимальный запас хода электрокара составляет 423 км. Также увеличился километраж у Tesla Model 3 Performance. Благодаря последнему апгрейту седан проедет без подзарядки 507 км вместо 481 км.


Фото: Electrek

Отмечается, что разгон всех представленных электрокаров также улучшился. Самая мощная версия Tesla Model 3 Performance теперь разгоняется с нуля до 96 км в час за 3,1 секунды, что на 0,1 секунды быстрее по сравнению со своим предшественником.


Фото: Electrek

Среди других обновлений следует обратить внимание, в частности, на обновленную центральную консоль и зеркала с автоматическим затемнением.

По материалам УКРИНФОРМ
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