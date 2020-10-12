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Украина хочет потратить на дороги рекордные $5,5 млрд в следующем году

Украина хочет потратить на дороги рекордные $5,5 млрд в следующем году

В следующем году Украина планирует потратить на ремонт и восстановление дорог рекордные $5,5 млрд (155 млрд грн).

Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава.

Такие траты на восстановление дорожной инфраструктуры заложены в проекте госбюджета-2021. Из этой суммы 150 млрд гривен планируют направить на финансирование дорожной отрасли, еще 5 млрд грн на инфраструктурные проекты в других транспортных отраслях.

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«Такой объем финансирования позволит расширить сеть скоростных дорог в Украине, а именно дорог 1-й технической категории с 2 полосами движения в каждом направлении с разделительной полосой. Это позволит безопасно двигаться со скоростью 130 км / ч на автомагистралях и 110 км / ч на скоростных шоссе», — подчеркнул Кава.

Также замминистра финансов подчеркнул, что именно от качества дорог зависит логистика производства: как быстро можно доставить сырье и транспортировать готовую продукцию.

Напомним, что 16 октября заседание бюджетного комитета не состоялось по техническим причинам, и таким образом Верховная Рада не смогла рассмотреть бюджет на заседании 20 октября. Позже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что проект госбюджета на следующий год парламент рассмотрит после 3 ноября.

По материалам НВ
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