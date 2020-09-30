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В следующем году отремонтируют 7 тысяч километров дорог - Минфин

В следующем году отремонтируют 7 тысяч километров дорог - Минфин

В 2021 году планируется отремонтировать 7000 км дорог, на что в проекте государственного бюджета предусмотрено 150 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«В проекте государственного бюджета на 2021 запланировано выделить 150 млрд грн на поддержку развития автодорожного полотна. Из них 36,6 млрд планируется направить на развитие и содержание автодорог государственного значения, 21,3 млрд грн – на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог в населенных пунктах (субвенция)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабное обновление дорожной инфраструктуры является приоритетной задачей для правительства на 2021 год.

«Уже к концу 2021 года большинство областных центров должны получить качественные дороги до соседних областных центров. Семь тысяч километров дорог будет отремонтированы», – отмечают в Минфине.

По материалам УКРИНФОРМ
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