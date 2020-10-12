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Эксперт рассказал, чего стоит ожидать с ценами на топливо в Украине

Эксперт рассказал, чего стоит ожидать с ценами на топливо в Украине

Стоимость всех видов топлива в Украине в ближайшее время может увеличиться.

Такое мнение высказал директор специальных проектов научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев.

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По его словам, импортируемые в Украину нефтепродукты уже прибавили в цене на опте, поэтому в рознице горючее подорожает в ближайшие дни.

На некоторых заправках бензин и дизель уже подорожали на 20-60 копеек за литр, а 19 октября крупнейшая сеть АЗС в стране – “Приват” (“Авиас”, “Укрнафта”, “АНП” и др.) – подняла цены на 1 грн/л впервые с конца апреля текущего года.

Что касается автогаза, то его стоимость может увеличиться до 13,5 грн/литр. Подорожание этого вида топлива будет постепенным. Причина в том, что за рубежом стартует отопительный сезон, для которого характерно большое потребление газа. На опте цена автогаза уже достигла отметки в 11 грн/л.

По материалам ТСН
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