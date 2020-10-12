Минфин увеличил продажи гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 октября 2020 года привлекло в государственный бюджет 7,154 млрд грн. Это больше на 1,146 млрд грн, чем на предыдущем аукционе (6,008 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

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В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 27.01.2021 на сумму 3,923 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,30% годовых.

с погашением 29.09.2021 на сумму 1,737 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,22% годовых.

Кроме того, Минфин продал валютные ОВГЗ:

с погашением 21.10.2021 на сумму 52,674 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 3,50% годовых.

Минфин в 4 квартале запланировал 4 аукциона в долларах, 1 в евро и каждую неделю в гривнах.