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Минфин увеличил продажи гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Минфин увеличил продажи гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 октября 2020 года привлекло в государственный бюджет 7,154 млрд грн. Это больше на 1,146 млрд грн, чем на предыдущем аукционе (6,008 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

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В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 27.01.2021 на сумму 3,923 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,30% годовых.
  • с погашением 29.09.2021 на сумму 1,737 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,22% годовых.

Кроме того, Минфин продал валютные ОВГЗ:

  • с погашением 21.10.2021 на сумму 52,674 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 3,50% годовых.

Минфин в 4 квартале запланировал 4 аукциона в долларах, 1 в евро и каждую неделю в гривнах.

По материалам РБК-Украина
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