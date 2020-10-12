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Tesla начала поставлять в Европу седаны Model 3, собранные в Китае

Tesla начала поставлять в Европу седаны Model 3, собранные в Китае

Покупатель Tesla Model 3 из Франции опубликовал копию счета-фактуры, подтверждающего, что купленный им экземпляр был собран в Китае. Это подтверждает предыдущие сообщения о намерении Tesla продавать в Европе Model 3, собранные на заводе Gigafactory 3 в Шанхае.

У Tesla пока нет завода в Европе. Строящаяся сейчас Gigafactory 4 в Берлине заработает только в 2021 году и первым делом в строй будет введена линия по сборке Model Y. До недавнего момента Tesla импортировала в Европу автомобили Model 3 из США. Тем не менее ограниченные поставки и более высокая цена из-за уплаты необходимых пошлин не помешали Model 3 стать самым продаваемым электромобилем в Европе. Изначально Tesla планировала, что Gigafactory 3 будет работать исключительно на местный китайский рынок и больше нигде седаны Model 3, собранные в Китае, продаваться не будут.

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Не так давно Tesla представила на рынке Китая обновленную Model 3 версии Standard Range Plus — она получила литий-железо-фосфатные (LFP) батареи производства CATL. Главным достоинством аккумуляторов LFP является отсутствие кобальта — самого дорогостоящего компонента в современных аккумуляторах электромобилей. Новая Model 3 SR китайской сборки обходится дешевле в производстве по сравнению с аналогом, произведенным в США. Судя по всему, именно это побудило производителя изменить стратегии, и начать продавать в Европе Model 3 SR, собранные в Китае, наряду с версиями LR и Performance, произведенными в США.


Фото: itc.ua

Судя по квитанциям, во Франции цена Model 3 Standard Range Plus составляет €46 600, включая налоги в размере €8267. Отличить Model 3 SR китайской сборки от американской сборки можно по запасу хода — первая превосходит вторую на 10 км (440 против 430 км).

Tesla вот-вот начнет серийное производство кроссоверов Model Y на линии Phase 2 на Gigafactory 3 в Шанхае и, не исключено, что в итоге они тоже будут поставляться в Европу.

По материалам ITC.ua
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