Tesla начала поставлять в Европу седаны Model 3, собранные в Китае

Покупатель Tesla Model 3 из Франции опубликовал копию счета-фактуры, подтверждающего, что купленный им экземпляр был собран в Китае. Это подтверждает предыдущие сообщения о намерении Tesla продавать в Европе Model 3, собранные на заводе Gigafactory 3 в Шанхае.
У Tesla пока нет завода в Европе. Строящаяся сейчас Gigafactory 4 в Берлине заработает только в 2021 году и первым делом в строй будет введена линия по сборке Model Y. До недавнего момента Tesla импортировала в Европу автомобили Model 3 из США. Тем не менее ограниченные поставки и более высокая цена из-за уплаты необходимых пошлин не помешали Model 3 стать самым продаваемым электромобилем в Европе. Изначально Tesla планировала, что Gigafactory 3 будет работать исключительно на местный китайский рынок и больше нигде седаны Model 3, собранные в Китае, продаваться не будут.
Читайте также: Tesla увеличила запас хода в трех версиях Model 3
Не так давно Tesla представила на рынке Китая обновленную Model 3 версии Standard Range Plus — она получила литий-железо-фосфатные (LFP) батареи производства CATL. Главным достоинством аккумуляторов LFP является отсутствие кобальта — самого дорогостоящего компонента в современных аккумуляторах электромобилей. Новая Model 3 SR китайской сборки обходится дешевле в производстве по сравнению с аналогом, произведенным в США. Судя по всему, именно это побудило производителя изменить стратегии, и начать продавать в Европе Model 3 SR, собранные в Китае, наряду с версиями LR и Performance, произведенными в США.
Фото: itc.ua
Судя по квитанциям, во Франции цена Model 3 Standard Range Plus составляет €46 600, включая налоги в размере €8267. Отличить Model 3 SR китайской сборки от американской сборки можно по запасу хода — первая превосходит вторую на 10 км (440 против 430 км).
Tesla вот-вот начнет серийное производство кроссоверов Model Y на линии Phase 2 на Gigafactory 3 в Шанхае и, не исключено, что в итоге они тоже будут поставляться в Европу.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники шлют украинцам SMS о крупных выигрышах - комментарий юристаВчера, 12:44 - 1087 9
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцахВчера, 12:00 - 1934 7
Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%Вчера, 09:00 - 1575 7
Nokia построит на Луне вышки 4GВчера, 04:43 - 877 4
Что появится в Украине после "Большого строительства"Вчера, 20:00 - 670 3
Рейсы Wizz Air и Ryanair из Украины в зимнее времяВчера, 12:15 - 1998
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцахВчера, 12:00 - 1934 7
НБУ составил рейтинг прибыльности банковВчера, 10:00 - 1833 2
Данилишин спрогнозировал, будет ли ослабление курса гривныВчера, 16:00 - 1690
Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%Вчера, 09:00 - 1575 7
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)Позавчера, 09:57 - 131 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 721
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1471 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1926
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1728 1