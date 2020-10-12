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Можно ли строить многоэтажку на приусадебном участке

Можно ли строить многоэтажку на приусадебном участке

Возведение многоквартирного дома на приусадебной территории противоречит функциональному назначению этого участка, поэтому не является законным.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, начальник управления административных услуг Юрий Таций.

Возможно ли строительство многоквартирного дома в пределах приусадебного участка.
Сегодня строительство многоквартирных домов на приусадебных участках не является законным. Такие виды территорий предоставляются в частную собственность бесплатно и имеют целевое назначение для строительства и обслуживания жилого дома хозяйственных зданий и сооружений. Согласно Классификации видов целевого назначения земель именно за приусадебным участком закреплена ее «жилая» функция.

Изменение целевого назначения приусадебного участка не всегда возможно, ведь может противоречить плана зонирования территории или генплана.

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«Владельцы земли вообще могут изменять целевое назначение территорий. Однако относительно приусадебных участков есть некоторые ограничения. Например, по закону «О регулировании градостроительной документации» изменение целевого назначения участка невозможно, если это не соответствует плану зонирования территории или генеральному плану. Поэтому владелец, который решает строить многоквартирные здания, получает отказ в изменении целевого назначения участка», – отметил Юрий Таций.

Что можно строить. В пределах приусадебных участков возможно строить одноэтажные дома-таунхаусы, а также помещения для предпринимательской деятельности, которые являются составной жилья.

«Зато на приусадебном участке разрешено строить таунхаусы или, другими словами, сблокированные жилые дома – невысокие одноквартирные жилые дома с отдельным выходом на приусадебный участок. Кроме того, в пределах жилой застройки на приусадебном участке допускается размещение помещений для индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельности, как составляющей собственного жилья», – добавил Юрий Таций.

Справка Finance.ua:

По материалам Finance.UA
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