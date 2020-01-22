Минюст рассказал, как проверить земельный участок перед покупкой (инфографика)

Уже нашли земельный участок для строительства своего будущего дома или для реализации нового бизнес-проекта?
Прежде чем его приобрести – проверьте будущую покупку и ее продавца.
Такой совет дали в Министерстве юстиции Украины.
Что это даст? Проверка земельного участка в государственных реестрах дает возможность установить реального собственника объекта недвижимости, категории земель, целевое назначение земельного участка, его площадь, имущественные права третьих лиц (аренда, сервитут), а также проверить наличие или отсутствие действующих ограничений в использовании земельного участка (охранные зоны вокруг объектов коммуникаций, инфраструктуры и так далее).
Чтобы проверить земельный участок перед покупкой, вам необходимо выполнить всего несколько шагов.
1. Выясните, присвоен ли земельному участку кадастровый номер, в частности – на “публичной кадастровой карте Украины: https://map.land.gov.ru/ (поиск осуществляйте по населенному пункту или координатами земельного участка).
Узнать эту информацию можно у владельца земли или же самостоятельно. А с помощью Публичной кадастровой карты также можно выяснить тип собственности земельного участка, его целевое назначение и площадь.
Без наличия кадастрового номера сегодня невозможно провести ни одно юридическое действие в отношении земельного участка. Поэтому владельцам участков, которым до сих пор не присвоен кадастровый номер, стоит обратиться к ближайшему разработчику документации по землеустройству.
2. Выясните информацию о праве собственности и вещных правах на земельный участок на веб-портале Госгеокадастра. Из сформированной справки можно узнать, в частности, о:
Обратите внимание, что сведения о владельце участка являются справочными, вся актуальная информация содержится в Государственном реестре прав.
3. Получите информационную справку из госреестра вещных прав на недвижимое имущество. Такая справка позволит выяснить:
Следует учесть, что в ГРП пока отсутствует часть информации о правах на земельные участки, которые возникли до 2013 года. Поэтому, если ваши имущественные права на недвижимость были приобретены до указанного периода и соответствующие сведения до сих пор не внесены в ГРП – позаботьтесь об их «оцифровке». Это позволит максимально обезопаситься от мошенников.
4. Проверьте земельный участок с кадастровым номером в Едином госреестре судебных решений. Таким образом вы узнаете, оспаривалось ли право собственности на земельный участок, существуют ли межевые споры, не находится ли он под арестом и не был ли передан в ипотеку.
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