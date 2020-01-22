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Минюст рассказал, как проверить земельный участок перед покупкой (инфографика)

Минюст рассказал, как проверить земельный участок перед покупкой (инфографика)

Уже нашли земельный участок для строительства своего будущего дома или для реализации нового бизнес-проекта?
Прежде чем его приобрести – проверьте будущую покупку и ее продавца.

Такой совет дали в Министерстве юстиции Украины.

Что это даст? Проверка земельного участка в государственных реестрах дает возможность установить реального собственника объекта недвижимости, категории земель, целевое назначение земельного участка, его площадь, имущественные права третьих лиц (аренда, сервитут), а также проверить наличие или отсутствие действующих ограничений в использовании земельного участка (охранные зоны вокруг объектов коммуникаций, инфраструктуры и так далее).

Чтобы проверить земельный участок перед покупкой, вам необходимо выполнить всего несколько шагов.

1. Выясните, присвоен ли земельному участку кадастровый номер, в частности – на “публичной кадастровой карте Украины: https://map.land.gov.ru/ (поиск осуществляйте по населенному пункту или координатами земельного участка).

Узнать эту информацию можно у владельца земли или же самостоятельно. А с помощью Публичной кадастровой карты также можно выяснить тип собственности земельного участка, его целевое назначение и площадь.

Без наличия кадастрового номера сегодня невозможно провести ни одно юридическое действие в отношении земельного участка. Поэтому владельцам участков, которым до сих пор не присвоен кадастровый номер, стоит обратиться к ближайшему разработчику документации по землеустройству.

2. Выясните информацию о праве собственности и вещных правах на земельный участок на веб-портале Госгеокадастра. Из сформированной справки можно узнать, в частности, о:

  • нормативной денежной оценке участка;
  • зарегистрированном ограничении в использовании участка;
  • субъектах права собственности на земельный участок.

Обратите внимание, что сведения о владельце участка являются справочными, вся актуальная информация содержится в Государственном реестре прав.

3. Получите информационную справку из госреестра вещных прав на недвижимое имущество. Такая справка позволит выяснить:

  • кто является собственником земельного участка;
  • когда участок был приобретен в собственность и на каких основаниях;
  • зарегистрированы ли какие-либо права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, сервитут, эмфитевзис, суперфиций);
  • есть ли в отношении к земельному участку какие-либо обременения: арест, запрет отчуждения, ипотека.

Следует учесть, что в ГРП пока отсутствует часть информации о правах на земельные участки, которые возникли до 2013 года. Поэтому, если ваши имущественные права на недвижимость были приобретены до указанного периода и соответствующие сведения до сих пор не внесены в ГРП – позаботьтесь об их «оцифровке». Это позволит максимально обезопаситься от мошенников.

4. Проверьте земельный участок с кадастровым номером в Едином госреестре судебных решений. Таким образом вы узнаете, оспаривалось ли право собственности на земельный участок, существуют ли межевые споры, не находится ли он под арестом и не был ли передан в ипотеку.

По материалам Finance.UA
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