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iPhone 12 Pro: в какой стране проще всего заработать на новинку

iPhone 12 Pro: в какой стране проще всего заработать на новинку

Аналитики Picodi.com подсчитали, сколько дней нужно работать, чтобы купить самый дорогой iPhone 12 Pro (128 GB). Эксперты сравнили цены на iPhone 12 Pro со средней зарплатой в нескольких десятках стран мира.

Официально Apple установила цену на свой флагман в 1099 долларов (почти 32 тысячи гривен). При этом в коробке с новым iPhone 12 Pro больше не будет ни зарядного устройства, ни наушников.


Инфографика: Picodi.com

Как сообщает портал УНИАН, средняя зарплата в Украине по данным Госстата на август 2020 года составляла почти 11,5 тысяч гривен, в Киеве – почти 16,8 тысяч грн. То есть украинцу нужно работать три месяца, чтобы купить iPhone 12 Pro, а в столице – 2 месяца.

В таких странах, как в США или Швейцария на смартфон можно заработать за 6,1 и 4,4 дня соответственно, получая среднюю зарплату.

Самый плохой результат из всех стран, где известна цена нового iPhone 12 Pro, принадлежит Индии и Мексике: здесь среднестатистический житель должен работать на iPhone 54,4 дня. В Германии и Франции новый гаджет равняется 9,7 и 10,5 трудодням.

В Латвии iPhone 12 Pro можно купить, отработав 30, Польше – 28,3, Литве – 27,8, Эстонии – 21 день.

При расчете индекса iPhone аналитики использовали официальные цены в региональных магазинах Apple или у авторизованных продавцов. Данные о средней зарплате брали с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств. При расчете индекса делили среднюю зарплату на 21 рабочий день. А в странах, где статистические ведомства пользуются недельными ставками, размер дохода делили на 5.

Справка Finance.ua:

Компания АЛЛО озвучила возможную стоимость смартфонов. Стоимость новых гаджетов Apple может варьироваться в таких диапазонах:

  • IPhone 12 mini – от 22 999 грн;
  • IPhone 12 – от 25 999 грн;
  • IPhone 12 Pro – от 36 999 грн;
  • IPhone 12 Pro Max – от 41 999 грн.
По материалам Finance.UA
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