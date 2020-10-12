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iPhone 12: озвучили возможную стоимость новых смартфонов в Украине

iPhone 12: озвучили возможную стоимость новых смартфонов в Украине

13 октября состоялась презентация долгожданных новых моделей iPhone от Apple, на которой наконец были официально объявлены их особенности, комплектации и стоимость.

Компания АЛЛО озвучила возможную стоимость смартфонов.

Стоимость новых гаджетов Apple может варьироваться в таких диапазонах:

  • IPhone 12 mini – от 22 999 грн;
  • IPhone 12 – от 25 999 грн;
  • IPhone 12 Pro – от 36 999 грн;
  • IPhone 12 Pro Max – от 41 999 грн.


Фото: TECHCRUNCH.COM

Справка Finance.ua:

  • IPhone 12 получил OLED-дисплей Super Retina XDR 6,1 дюйма, плотность пикселей – 460 PPI.

Apple заявила, что все смартфоны оснащены технологией “керамический щит”. Она разработана совместно с американской компанией Corning, которая производит специальное стекло и керамику. Это новое сверхпрочное, прозрачное стекло, которое жестче любого другого стекла для смартфонов и в четыре раза устойчивее к появлению трещин, утверждают в Apple. Для экономии заряда iPhone автоматически подключается к сети LTE, когда скорость 5G не нужна, и при необходимости поднимается до 5G. Компания протестировала смартфоны в сетях 5G более 100 операторов в более чем 30 регионах и утверждает, что достигала скорости до 3,5 Гбит/с. Смартфон получил две основные камеры. Основная новая 12-мегапиксельная широкоугольная камера имеет диафрагму f/1.6. Она на 27% лучше “собирает” свет, чем камера в смартфоне предыдущего поколения. Камера имеет 7 линз.

  • IPhone 12 mini оснащен теми же функциями, что и полноразмерный iPhone 12. Он получил экран Super Retina XDR с диагональю 5,4 дюймов, разрешением 2340×1080, плотностью пикселей 476 PPI, а также функциями HDR и Dolby Vision. Камера записывает в качестве 4K до 60 кадров в секунду.

iPhone 12 и iPhone 12 mini имеют уровень защиты IP68 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров продолжительностью до 30 минут).

Apple анонсировала iPhone 12 mini, как “самый маленький и самый легкий телефон 5G в мире”.

  • IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max имеют дисплей Super Retina XDR. У первого разрешение 2532×1170 пикселя и 460 пикселей на дюйм, а у второго разрешение 2778×1284 пикселя и 458 пикселей на дюйм. У них тот же процессор Apple A14 Bionic и технология беспроводной зарядки MagSafe. Что отличает эти две модели? Камеры. Во-первых, это обновленные сенсоры. Во-вторых, в 12 Pro Max новый телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием в 65 мм. Как отметили в Apple, он позволяет снимать лучшие портреты. Система из трех камер: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото.
По материалам Finance.UA
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