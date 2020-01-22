Киевляне заплатили за коммунальные услуги больше, чем им насчитали

Населением Киева в августе 2020 года оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1022,6 млн грн. Это на 2,7% больше начисленных за этот период сумм.
Об этом стало известно из экспресс-выпуска Главного управления статистики в Киеве.
На конец августа 2020 года задолженность населения столицы:
В январе-августе 2020 года с населением было заключено 1428 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 14 млн 646,3 тыс грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 7 млн 688,5 тыс грн.
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