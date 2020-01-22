Киевляне заплатили за коммунальные услуги больше, чем им насчитали

Населением Киева в августе 2020 года оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1022,6 млн грн. Это на 2,7% больше начисленных за этот период сумм.

Об этом стало известно из экспресс-выпуска Главного управления статистики в Киеве.

На конец августа 2020 года задолженность населения столицы:

по оплате за поставку тепловой энергии и горячей воды составляла 4092,7 млн грн;

за управление многоквартирным домом – 1087,5 млн грн;

за централизованное водоснабжение и водоотвод – 818 млн грн;

4 млн грн, за поставки и распределение электрической энергии – 376,9 млн грн;

за поставки и распределение природного газа – 207,1 млн грн;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 2,2 млн грн.

В январе-августе 2020 года с населением было заключено 1428 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 14 млн 646,3 тыс грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 7 млн ​​688,5 тыс грн.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов на этот отопительный сезон прогнозирует более низкий уровень цен, чем в прошлом году.

В Украине долг населения за коммунальные услуги перевалил за 29 миллиардов гривен, и это еще без учета неуплат за электричество и газ. Поэтому депутаты придумали законопроект, который призван бороться с должниками. Совсем скоро у должников по зарплате могут начать списывать 25% на выплату задолженности, или арестуют имущество.

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