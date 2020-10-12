В Украине пересчитают налоги для ФЛП

В Украине ФЛП платят за себя меньше налогов, чем простой работник. Именно они прежде всего выступают против повышения минимальных зарплат. В 2021-м суммы, которые они должны отдавать государству, вырастут вдвое.

Об этом говорится в материале портала Обозреватель.

Повышение связано с пересчетом размера прожиточного минимума и повышением минимальной зарплаты.

С 1 января:

Первая группа единого налога:

единый налог с 219,7 до 227 грн из-за повышения в декабре (10% прожиточного минимума);

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки).

Вторая группа единого налога:

единый налог с 1000 до 1200 грн (20% минималки);

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки).

Третья группа единого налога:

ЕСВ с 1100 до 1320 грн (22% минималки).

С 1 июля:

Первая группа:

единый налог с 227 до 237,1 грн (10% прожиточного минимума);

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки).

Вторая группа единого налога:

единый налог с 1200 до 1300 грн (20% минималки);

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки).

Третья группа единого налога:

ЕСВ с 1320 до 1430 грн (22% минималки).

Справка Finance.ua:

После летних отпусков, в сентябре, поступления от уплаты единого социального взноса достигли 24,7 млрд грн. Это на 2,6 млрд или на 11,7% больше, чем было в сентябре 2019 года.

Украинцы в 2021-м должны будут отчитаться за дополнительную прибыль.

Плательщики единого налога четвертой группы платят налог ежеквартально в течение 30 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​налогового квартала.

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