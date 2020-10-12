В Украине пересчитают налоги для ФЛП

В Украине ФЛП платят за себя меньше налогов, чем простой работник. Именно они прежде всего выступают против повышения минимальных зарплат. В 2021-м суммы, которые они должны отдавать государству, вырастут вдвое.
Об этом говорится в материале портала Обозреватель.
Повышение связано с пересчетом размера прожиточного минимума и повышением минимальной зарплаты.
С 1 января:
Первая группа единого налога:
Вторая группа единого налога:
Третья группа единого налога:
С 1 июля:
Первая группа:
Вторая группа единого налога:
Третья группа единого налога:
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