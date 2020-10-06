Зеленский подписал закон, разрешающий торговлю лекарствами онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 19 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами» № 904-IX.
Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.
О чем идет речь:
Документ устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных заведений, требований к хранению, отпуску и их транспортировке.
Доставка и ответственность. Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов. Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдения определенных производителем условий его хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю.
Что это даст: таким образом, лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты.
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