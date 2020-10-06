Зеленский подписал закон, разрешающий торговлю лекарствами онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 19 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами» № 904-IX.

Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.

О чем идет речь:

закон разрешает компаниям, у которых есть лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю такими средствами (за исключением отдельных категорий лекарств);

также таким компаниям – организовывать и выполнять доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах.

Документ устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных заведений, требований к хранению, отпуску и их транспортировке.

Доставка и ответственность. Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов. Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдения определенных производителем условий его хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю.

Что это даст: таким образом, лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла этот закон 17 сентября 2020 года.

Ранее в Министерстве юстиции Украины рассказали, как можно вернуть некачественные лекарства в аптеку.

В Украине действует государственная программа “Доступные лекарства”, которой пользуются уже 2,3 млн украинских пациентов.