Продажи билетов на авиационный и железнодорожный транспорт стремительно падают (исследование)

С начала осени продажи железнодорожных билетов упали почти вдвое и в первую неделю октября составляли лишь 64%, продажи авиабилетов “просели” до 89%.

Об этом сообщает Опендатбот со ссылкой на данные RailwayBot и Aviasales.

Отмечается, что железнодорожное сообщение после карантина возобновилось в начале лета – пиковые показатели продаж, по данным RailwayBot, составляли 104% от докарантинных объемов.

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Но с начала осени продажи упали почти вдвое и в первую неделю октября составляли всего 64%.



Инфографика: Опендатбот

“По данным Aviasales, продажи билетов в августе 2020 года составляли до 110% от докарантинных показателей. Осенью украинцы стали меньше бронировать авиабилеты, однако продажи “просели” до 89% – не так критично, как железнодорожное сообщение, однако больше, чем в прошлом году”, – говорится в сообщении.