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С началом осени в Украину вернулась инфляция

С началом осени в Украину вернулась инфляция

Потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года выросли на 0,5%. С начала года инфляция составила 1,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,5% в августе 2020 года.

Что подешевело. Продукты питания в Украине за сентябрь 2020 года подешевели на 0,7%. Больше всего подешевели фрукты – на 8,9% и овощи – на 7,0%. Кроме того, зафиксировано снижение цен в сфере “Железнодорожный пассажирский транспорт” (-2,7%), “Отдых и культура” (-0,6%), “Рестораны и гостиницы” (-0,7).


График: Госстат

В то же время среди продуктов на 7,3% подорожали яйца, на 1,6-0,5% – сахар, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сало, хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, молоко.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,6% Одежда и обувь подорожали на 7,9%, в т.ч. обувь – на 8,9%, одежда – на 7,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,6% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,4%.

По материалам Finance.UA
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