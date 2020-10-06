Как будут защищать украинских инвесторов в недвижимость: законопроект Минрегиона

Министерство развития общин и территорий опубликовало проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите прав кредиторов объектов строительства». Этот документ должен исключить возможность появления на первичном рынке жилья новых финансовых пирамид и скандальных недостроев.
В чем проблема? Все пути инвестирования и финансирования строительства недвижимости сейчас не могут в полной мере защитить права инвесторов и обеспечить прозрачное привлечение их средств. Это все подтверждается имеющимся количеством жилых недостроев, строительство которых не завершается по многу лет.
Риски инвестирования в объекты жилищного строительства:
Самые распространенные причины возникновения проблемных объектов жилищного строительства:
Как предлагают решать проблемы недостроев и их инвесторов. Прежде всего, предлагается установить основные требования к порядку заключения, исполнения и расторжения договоров купли-продажи объекта незавершенного строительства и будущим объектам недвижимости. Также хотят ввести механизм госрегистрации права собственности на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.
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Кроме того Минрегион предлагает ввести гарантийную долю строительства недвижимости. Это все будущие объекты недвижимости, на которые будут накладывать обременение до приема в эксплуатацию завершенного строительства объекта. Таким образом будет гарантия его достройки в случае финансовой несостоятельности заказчика строительства.
Другие предлагаемые новшества:
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