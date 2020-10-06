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Как будут защищать украинских инвесторов в недвижимость: законопроект Минрегиона

Как будут защищать украинских инвесторов в недвижимость: законопроект Минрегиона

Министерство развития общин и территорий опубликовало проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите прав кредиторов объектов строительства». Этот документ должен исключить возможность появления на первичном рынке жилья новых финансовых пирамид и скандальных недостроев.

В чем проблема? Все пути инвестирования и финансирования строительства недвижимости сейчас не могут в полной мере защитить права инвесторов и обеспечить прозрачное привлечение их средств. Это все подтверждается имеющимся количеством жилых недостроев, строительство которых не завершается по многу лет.

Риски инвестирования в объекты жилищного строительства:

  • возможность изменения технических характеристик объекта без согласия инвестора;
  • вероятность двойной перепродажи объекта недобросовестными заказчиками строительства;
  • возможность обжалования права собственности на будущее недвижимое имущество, приобретаемое, в частности на основании договора купли-продажи имущественных прав на недвижимость.

Самые распространенные причины возникновения проблемных объектов жилищного строительства:

  • отсутствие системы гарантирования исполнения заказчиком строительства обязательств перед инвесторами;
  • строительство объектов на самовольно занятых земельных участках или при отсутствии права на выполнение строительных работ;
  • финансирование строительства по принципу «финансовой пирамиды»;
  • направление средств, привлеченных от инвесторов жилищного строительства, не по целевому назначению;
  • взятие застройщиком на себя обязательств, которые он заведомо не мог выполнить.

Как предлагают решать проблемы недостроев и их инвесторов. Прежде всего, предлагается установить основные требования к порядку заключения, исполнения и расторжения договоров купли-продажи объекта незавершенного строительства и будущим объектам недвижимости. Также хотят ввести механизм госрегистрации права собственности на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.

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Кроме того Минрегион предлагает ввести гарантийную долю строительства недвижимости. Это все будущие объекты недвижимости, на которые будут накладывать обременение до приема в эксплуатацию завершенного строительства объекта. Таким образом будет гарантия его достройки в случае финансовой несостоятельности заказчика строительства.

Другие предлагаемые новшества:

  • заказчик строительства должен размещать на сайте сведения об объекте жилищного строительства (заказчик строительства, характеристики объекта, утвержденная проектная документация, ход строительства, электронный форум инвесторов и др.)
  • в рекламе продажи жилья должны указывать адрес сайта заказчика строительства, где размещена информация о жилье;
  • заказчик строительства сможет получать право на выполнение строительных работ и осуществлять госрегистрацию права собственности на объект строительства и его составные части (квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения, машиноместа и т.п.) по принципу «единого окна».

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По материалам Finance.UA
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