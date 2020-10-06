В Китае металлургический завод подарил сотрудникам 4 тысячи авто

Один из китайских металлургических гигантов Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation раздал своим сотрудникам более 4 тысяч автомобилей.

Об этом сообщает ТСН.ua.

“На покупку кроссоверов и седанов компания потратила 74 миллиона долларов. Руководство говорит, что это – вознаграждение людям за добросовестную работу”, – говорится в сообщении.

Читайте также: ТОП-5 самых популярных марок электромобилей в Украине

2933 сотрудника компании получили в подарок кроссоверы Ford Territory, а 1183 — седаны Volkswagen Magotan. Также завод взял на себя расходы на страховку для всех подаренных автомобилей на пять лет, оплатил транспортные налоги и даже приобрел для них номерные знаки.